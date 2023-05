La germana de Madeleine McCann parla per primer cop en públic l'aniversari de la seva desaparició

La família espera un "gran avanç" en la investigació

Amelie, la germana de, ha parlat per primera vegada en públic des de la desaparició de la petita, que ara ja tindria 20 anys. Ho ha fet amb motiu de l'aniversari del dia que li van perdre el rastre, un. Des del primer any que la Madeleine no és a casa la seva família li ha rendit tribut amb una encesa d'espelmes al municipi on viuen, Rothley (Anglaterra). El cert és que l'Amelie, que té 18 anys, ha estat el focus de la cerimònia. Fins ara, havia transcendit alguna foto d'ella quan buscaven la seva germana gran el 2007, però mai s'havia exposat com ara. Ho han recollit mitjans de comunicació anglesos com el Daily Mail.16 anys després de la desaparició de la Madeleine , això és el que ha dit l'Amelie davant gairebé 80 persones:. La jove no ha dit res més, però la seva breu i concisa intervenció ha servit per deixar clar que la família continua commocionada per l'ocorregut aquella nit quan eren de vacances a Praia da Luz (Portugal). La germana de la Madeleine va anar a la cerimònia acompanyada amb la seva amiga Georgina, però amb la notable absència del seu germà bessó, el Sean.Per la seva banda, els pares de les (ja no tan) criatures, la Kate i el Gerry McCann han publicat un missatge de record a la pàgina web Find Madeleine. "Avui fa 16 anys del segrest de la Madeleine, que encara està desapareguda.... És difícil trobar paraules per transmetre el que sentim". Per això, la família ha optat per compartir un, The Contradiction (la contradicció) de Clare Pollard que, segons han dit, els acompanya sempre. Però també han llançat un missatge, i és que han assegurat que la investigació policial encara està en marxa i que esperen un "gran avanç". Finalment, han aprofitat per donar les gràcies a la gent pel seu suport: "Realment ajuda".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola