El Govern exigirà una indemnització d'un milió d'euros a l'empresa que organitzava les oposicions

Setmana frenètica per Laura Vilagrà, que tanca amb un nou anunci després del desgavell en les. Enmig de la tempesta per les fortes crítiques dels partits de l'oposició, però també dels sindicats i persones afectades, l'executiu ha hagut de prendre decisions amb celeritat. La primera va ser la destitució de la secretària general de Funció Pública, Marta Martorell . També s'han anunciat ja noves dates per realitzar els processos fallits. Aquest divendres, però, Vilagrà ha anat més enllà i ha anunciat queamb l'empresa a qui s'havia encarregat tutelar el procés,i també que se'ls demanarà unad'. "Penalitzarem a l'empresa", ha sentenciat la consellera. En la seva intervenció a la cambra catalana, ha assegurat que el paper de l'empresa en tot el procés ha suposat un "incompliment flagrant", i per aquest motiu ha apuntat que ha d'assumir la seva responsabilitat: "El que va passar és injustificable i un trencament total de les condicions contractuals".Durant tota la setmana el Govern ha anat celebrant reunions i anunciant mesures per posar solució al caos generat. La tercera reunió amb els sindicats va ser dijous, i va servir per avançar cap a un. Després de la trobada, l'executiu va concretar que s'hauran de repetir elsi va anunciar que s'la totalitat dels opositors. La data de les noves proves serà l'1 de juliol per als aspirants a les places d'agents rurals, execució penitenciària i laborals transversals mentre que el 8 de juliol s'examinaran els opositors a l'àmbit funcionarial.En la seva intervenció, més enllà dels anuncis, Vilagrà ha lamentat una vegada més les incidències i ha assegurat que la "primera disgustada" és ella mateixa. "Ens sap greu la situació sobrevinguda. No podíem errar. No podia anar malament. Ens ho vam pensar molt com fer-ho", ha apuntat. En aquest punt, ha explicat que precisament per aquesta voluntat que tot sortís bé, es va contractar una empresa per tutelar els processos. Ara bé, ha negat, com han dit diversos partits polítics, que fos una: "No hem externalitzat les oposicions, perquè personal propi ha estat en tot moment pendent del procés. Però hem destinat aquest personal a tasques de valor afegit, i no a tasques tècniques i logístiques".També per les crítiques, ha deixat ben clar que: "Ara toca mirar endavant. Prendre decisions. Ho estem fent i ja ho hem fet. No soc de les que marxa quan hi ha problemes". La número dos d'Aragonès ha reivindicat que l'executiu no ha "defugit" de les responsabilitats, i ha tret pit de, en menys d'una setmana, haver entomat la situació. Així mateix, ha recordat que s'indemnitzarà els afectats, si bé s'ha declarat conscient que aquesta compensació econòmica no compensarà "tot el patiment".La compareixença d'aquest divendres és una nova prova d'estrès del Govern que encara no ha aconseguit amainar la tempesta. El president de la Generalitat, ja va haver d'admetre dimecres al Parlament que les incidències detectades eren "inadmissibles" , però va esquivar les exigències de noves dimissions mentre els grups parlamentaris -PSC, Junts i PP- furgaven en la "incompetència" del seu executiu per organitzar els exàmens.

