Mor tirotejat un jove de 26 anys durant les celebracions de la lliga de futbol del Nàpols

La hipòtesi principal és un accident

ha mort tirotejat aquest divendres a la matinada a Nàpols, enmig de les celebracions multitudinàries per la victòria de l'equip de futbol de la ciutat, que aquest dijous ha aconseguit el tercer títols. Tot Nàpols ha sortit al carrer a celebrar-ho, en un esdeveniment històric i amb unes conseqüències festives pràcticament sense precedents.Després de la victòria de l'equip italià -que no guanyava el títol nacional des que estava sota el lideratge de-, desenes de milers d'italians han omplert els carrers de la ciutat en una celebració enorme per tots els racons de la ciutat. Això ha obligat les autoritats a fer un desplegament policial de categoria, amb diversos dispositius per tot Nàpols.Tot i la presència policial, al voltant de les dues de la matinada de divendres (hora local), quatre persones han resultat ferides després de rebre diversos trets.poc després s'ha conegut que un dels ferits, un home de 26 anys, ha mort a causa de les ferides a l'Hospital Cardarelli., però la cadena Rai assegura que les circumstàncies en les quals s'han produït la mort i les persones ferides podria ser accidental. En plenes celebracions, de gran eufòria, algú podria haver disparat una pistola provocant aquestes ferides, en un cas mortals, sense intenció voluntària.

