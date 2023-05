Josep Maria de Porcioles, l'elit que va pactar amb Franco

Un supervivent entre faccions



Cap a Barcelona



Especulació, Jocs Florals i Museu Picasso



Polèmica fins a la mort

va ser "l'alcalde" de la Barcelona franquista. Sens dubte, la seva va ser la figura més carismàtica de les que van ocupar el càrrec durant la dictadura. Cap altre va tenir la seva ambició, tant personal com de ciutat. La seva personalitat el diferencia clarament de la resta d'alcaldes, en la seva majoria personatges grisos i mesells, sotmesos a les exigències d'una dictadura que, a més, suportava poc cap tipus d'heterodòxia.L'historiadorva publicar recentment Josep Maria de Porcioles. Biografia d'una vida singular (Editorial Base), un estudi que ofereix una visió completa, amb episodis certament sorprenents, del personatge. Per a la història de Barcelona quedarà per sempre l'acció d'un governant amb pocs escrúpols, vinculat a l'etapa deli l'. Un jerarca cínic i disposat a totes les mudances polítiques. Però el barrut que no va tenir problemes per lligar política i negocis, escombrant cap a casa, en aquest cas cap a la seva notaria de la Gran Via, va ser també un home complex.Un dels qui fou un dels seus principals col·laboradors,, un catalanista dels anys difícils que seria regidor de CiU amb la democràcia, definia Porcioles com "el català més llest que havia conegut". Militant catalanista en la seva joventut, l'exalcalde va tenir sempre enemics acèrrims dins del. Certament, Porcioles convida al debat i no facilita lectures fàcils. Però és això suficient per presentar-lo com a precedent de la Catalunya sorgida de la lluita per les llibertats?La vida de Porcioles (1904-93) va ser la d'un jove jurista gironí que va créixer seguint el batec del moviment catalanista. Adscrit a la, va establir-se a Balaguer com aels anys trenta, sent un dels dirigents més brillants de la dreta catalana de les terres ponentines en aquells anys. En el moment d'esclatar laes va negar a adherir-se al moviment militar quan així li va proposar un oficial complotat amb els rebels. Aquest fet i el seu conegut catalanisme a Balaguer van fer que fos sempre vist amb hostilitat des de sectors de l'extrema dreta i de Falange.Va serdurant la guerra per ser un home de dretes, però va poder ser alliberatdesprés d'un judici, marxar a l'exili i passar a. Amb el triomf de Franco el 1939, va haver de respondre pel seu passat catalanista i fou també. Aleshores va mobilitzar Déu i ajut, aconseguint que sectors conservadors i eclesiàstics testimoniessin en favor seu. De seguida es va refer, sent nomenatVa obtenir plaça de notari a Barcelona després d'una pugna en què sembla que va haver de competir amb un altre jove i ambiciós fedatari:, futur líder de la facció més ultra del franquisme. Va exercir com a director general del Notariat gràcies a la seva amistat amb un altre exmembre de la Lliga adherit al règim i ministre,El 1957 va ser designat alcalde de Barcelona. Perquè això es produís van haver de passar moltes coses: la mediocritat de l'administració municipal, el desgast dels alcaldes que van anar succeint-se aquells anys,, funcionaris llagoters, mentre s'estenia el malestar social, les, que van espantar el règim.L'alcaldia de Porcioles es va consolidar de la ma del triomf dels joves quadres, molts d'ells membres o propers a l'Opus Dei, organització de la qual se'n sabia aleshores molt poc.estava al davant del grup, crescut a l'entorn de l'Homes amb camisa blanca, enfront les camises blaves falangistes. Una aliança que va permetre a Porcioles derrotar les resistències contra ell dels més ultres, com elL'alcalde va simbolitzar el triomf d'una classe ascendent que va fer l'agost mentre la ciutat creixia. Això sí, sense manies. Un desarrollisme despietat, on molts no van tenir sort, com els ofegats en els. Un sector negocis del règim va olorar el diner fàcil i l'alcalde el va protegir. Josep Lluís Martín explica en el llibre esmentat l'abast del problema migratori que una ciutat com Barcelona va haver d'afrontar, amb l'arribada de més de 260.000 persones a la ciutat la primera dècada de la dictadura. Una xifra que en els anys 1950-75 creixeria fins als 100.000 anuals, la gran majoria provinents del camp espanyol i amb qualificació escassa.Francesc Candel va deixar escrites pàgines memorables de la Barcelona d'aquells anys, mentre un nou urbanisme -amb- denunciava la manca d'una política urbana integral, mentre s'estenia l'especulació, amb la construcció d'edificis amb materials dubtosos,i marginalitat, tot amanit amb unes regulacions de màniga ampla que van obrir la porta a construir en els sobreàtics.En paral·lel, Porcioles jugava la seva partida política, qui sap si somiant en esdevenir un dia alguna cosa més que alcalde franquista. Era el Porcioles que ballava sardanes, que impulsava uns-els de veritat se celebraven a l'exili- i que va fer possibleVa ser Porcioles qui va assolir les anomenades tres C: ela la ciutat, lai ladel 1960, que tant poder donava a l'alcalde. Era el Porcioles que protegia alguns fills de les famílies catalanistes, com els Maragall. Els qui vulguin justificar l'actuació de Porcioles, trobaran material per fer-ho.El porciolisme dels darrers anys va haver d'afrontar una. Els anys seixanta van ser també els d'un moviment veïnal organitzant-se cada cop més combatiu. També en els mitjans, tot i sotmesos a censura, eren cada cop més habituals les crítiques a la gestió municipal. El que no es podia dir sobre el règim polític es tolerava si es parlava de plans urbanístics o especulació. L'alcalde, a més, havia acumulat massa enemics. A la pressió creixent de veïns i urbanistes -amb un llibre que va fer furor,, d'-, s'afegien també sectors del falangisme i l'entorn d'un Manuel Fraga hostil als tecnòcrates de l'Opus que protegien Porcioles. Finalment, el maig del 1973, Porcioles va ser rellevat.Mai més tornaria al primer pla. Però la seva figura seguiria planant per la memòria barcelonina. Fins a la seva mort, el 1993, i encara després.amb motiu del seu funeral, el 1993, va desfermar nova polèmica. Havia estat Porcioles un precursor de la Barcelona sorgida amb les llibertats recuperades? En aquell moment, va ser l'escriptor, en un article titulat La neteja ètnica dels senyorets , qui va sortir al pas dels intents de rehabilitació. Vázquez Montalbán, admetent que l'exalcalde no pertanyia als matarifes del règim, va recordar el "col·laboracionisme" porciolista com a mostra dels qui "demanaven almoina al dictador i pietat per a la Catalunya equivocada". I concloïa de manera demolidora: "Només és perfecte aquell crim que no se sap si ha estat comès". Vázquez Montalbán dixit.

