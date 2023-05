​Quasi la meitat del regadiu de Catalunya és per inundació

Manca d'inversió

quasi la, unqueen l'àmbit agrícola. En un context de sequera,(COEAC) demana un esforç per modernitzar les instal·lacions de reg.“Pot semblar contradictori, però creiem que una de les solucions passa pels regadius, pels regadius eficients i tecnificats", ha defensat la degana,r, en la presentació d'un manifest de posicionament del col·legi davant de la sequera. Una situació que afecta especialment el canal d'Urgell , però també el de Pinyana, el Baix Ter, entre altres. I és que si a Catalunya el, al conjunt de l'En el manifest, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms alerta que Catalunya estàde les infraestructures de regadiu i atribueix aquesta situació a la manca d'inversió per part de les administracions i a la disponibilitat d'aigua.En una roda de premsa a Barcelona per presentar el manifest, Servià ha advertit que el camp viu la”, ja que a la meteorològica i la hidrològica, s'hi suma la tecnològica. El vicepresident de la Comissió de l'Aigua avisa de les dificultats per gestionar els efectes de la sequera quan el reg per inundació, que necessita volums importants d'aigua i no pot precisar-ne les quantitats que utilitza, representa el 47%.El COEAC deixa clar en el manifest que “sense aigua per a l'agricultura no hi ha producció d'aliments”, indica que lade Catalunya es troba per sota del 40% i alerta que podria disminuir "dràsticament" per la crisi climàtica i el context geopolític.Davant d'aquesta situació, el COEAC reclama ampliar la tecnificació del reg i(2008-2020), amb un conjunt d'actuacions planificades, com la modernització del canal d'Urgell, Pinyana, Conca de Tremp, regs del Baix Ter o de la Muga, entre altres.En el cas del canal d'Urgell, es calcula que el cost de modernitzar la infraestructura a les 70.000 hectàrees que rega el canal és d'uns. El col·legi proposa incrementar la dotació dels fons europeus Next Generation destinada a la millora de l'eficiència del regadiu.

