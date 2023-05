Trias assegura que cobrant 3.000 euros es poden tenir dificultats per arribar a final de mes a Barcelona

Hi ha tot un gruix d'homes blancs, classe mitjana alta i + 50 o 60 anys que estan taaaaaan lluny de la realitat que és normal i lògic que diguin coses així.



Xavier Trias: "Un senyor que està cobrant 3.000 euros es troba que no pot arribar a final de mes".https://t.co/UV5qWE9H7w — Sergi Picazo Guillamot (@sergipicazo) May 4, 2023

El candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias , ha tornat a protagonitzar unes declaracions controvertides aquest dijous. En una intervenció al fòrum Barcelona Tribuna de La Vanguardia ha considerat queamb l'actual encariment de la vida. "Entenc que passi penúries econòmiques" amb la pujada de preus i l'augment de les hipoteques, ha continuat el seu discurs.I és que, segons ell, "hi ha gent a què li van molt bé les coses", però també hi ha persones a què els va molt malament. Són les que cobren 3.000 euros mensuals. Aquelles que, "de cop, es troben que el gas se li ha disparat". Vistes les reaccions que les seves declaracions han provocat a les xarxes socials, el seu entorn s'ha afanyat a precisar queLa número dos a la llista d'a Barcelona,, ha volgut comentar les declaracions per subratllar que "podrien semblar relliscades, però Trias no està desconnectat de la ciutat". Per això, valora que amb aquestes paraules, l'alcaldable de Junts ", per a la que va governar en el passat i per a la que vol fer política".Al fòrum, Trias també ha tingut oportunitat de referir-se a la situació al Turó de la Rovira . Segons ell, la solució implica treure elsde les guies i rutes turístiques. A més a més, si guanya les eleccions, l'alcaldable de Junts també ha assegurat que tornarà a dinar amb l'actual batlle,, per refer ponts. De fet, ha afirmat que si, finalment, entra al consistori no destruirà tota la seva feina, només algunes de les coses que, segons ell, s'han fet malament, com ara elAlhora, també ha assegurat que impulsarà un. En aquest sentit, s'ha compromès a recuperar els xamfrans de càrrega i descàrrega. "I no se m'ocorreria mai fer el carril bici a Via Augusta com l'ha fet l'alcaldessa. S'ha de cessar qui l'ha dissenyat. Crea una dificultat a l'entrada de Barcelona, perquè", ha apuntat el candidat de Junts a Barcelona.

