Argimon diu al jutge que ell no hauria suspès la vacunació contra la Covid als policies espanyols

L'exconseller de Salutha comparegut aquest dijous davant del jutge que l'investiga per la vacunació contra laa agents de lai laque estaven destinats a. Argimon, que en aquell moment era secretari de Salut Pública, ha dit que ell no hauria suspès la vacunació, i ha afirmat que no tenia competències per fer-ho.Fonts presents a la declaració al jutjat d'instrucció 17 de Barcelona han explicat que Argimon només ha contestat a les preguntes de la seva advocada,, sobre la gestió de les vacunes als cossos policials espanyols durant la pandèmia, quandirigia la conselleria de Salut. Argimon ha explicat que la seva feina que les vacunes arribessin a Catalunya, però no participava del calendari de vacunació.El magistrat també investiga l'exsecretari general de Salut. De les investigacions dutes a terme fins ara "es desprenen indicis" que ambdós "van tenir participació en la decisió de paralitzar la vacunació als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" destinats a Catalunya. El jutge creu que no cal citar l'exconsellera Vergés perquè fins ara ningú li ha atribuït cap participació en la presa de decisió sobre el retard en la vacunació.

