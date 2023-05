​Interconnexió de xarxes: torna el transvasament encobert de l'Ebre?

La interconnexió és un transvasament encobert?

El Govern descarta la interconnexió (i més en l'actual situació)

Els enginyers reclamen la interconnexió per ser més resilients en un context de canvi climàtic mentre que el catedràtic Narcís Prat destaca que és un transvasament encobert

L'impacte dels nous regadius

Un dels vaixells que va portar aigua fins al port de Barcelona l'any 2008. Foto: ACN Segre o Ebre: la interconnexió va estar a punt de ser realitat el 2008 La interconnexió de xarxes “és més vella que l'anar a peu”, recorda el catedràtic Narcís Prat. El pla d'aigües de Catalunya de Victoriano Muñoz Oms ja proposava una visió en xarxa a la dècada dels 50 del segle passat. Però va estar a punt de realitat a causa de la greu sequera del 2006-2008.



Amb els embassaments acostant-se al 20% de la seva capacitat, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va intentar tirar endavant unes obres d'urgència a la Cerdanya. Es pretenia construir una canalització des del Segre a d'Isòvol per, a través del túnel del Cadí, portar-les a l'embassament de la Baells. Fins i tot, van arribar a aparèixer unes estaques en uns camps.



Aquell projecte va ser rebutjat pel Ministeri del Medi Ambient. En tractar-se de les conques catalanes de l'Ebre, era l'Estat qui havia d'autoritzar-lo. I des de Madrid es va apostar per la interconnexió d'urgència al Penedès entre les xarxes del



Les obres havien d'evitar les restriccions domèstiques a Barcelona i tenien un cost previst d'uns 180 milions d'euros. El Congrés va aprovar el reial decret que permetia allargar el minitransvasament fins a les conques internes el 29 d'abril. Ja feia uns dies que havien començat les precipitacions i, al cap d'un mes sense parar de ploure, la ministra Elena Espinosa admetia que era una obra innecessària. Finalment, el 5 de juny el decret va quedar en paper mullat i l'aigua de l'Ebre es va quedar sense autorització per sortir de la demarcació de Tarragona.

I va arribar un vaixell d'aigua des de Tarragona La solució d'emergència mentre no s'executava la interconnexió de xarxes van ser els vaixells. L'operatiu havia de garantir una aportació mensual de 2,6 hm3 –un terç del consum de la ciutat de Barcelona-, que es podien complementar amb fins a quatre viatges diaris amb tren.



El 13 de maig –just després d'un llarg episodi de pluges- n'arribava el primer al port de Barcelona, procedent de Tarragona. El segon, dos dies després, ho va fer des de Marsella i ja va ser l'últim de l'operatiu.



Catalunya té. Per una banda, les conques internes: gestionades per l'ACA i amb el 70% del consum d'origen domèstic i industrial. Per l'altra, les, administrades per la CHE i on el sector agrícola representa quasi el 80% del consum.Aquestes dues realitats es confonen al, ja que el minitransvasament de l'Ebre garanteix l'abastament de municipis i indústries d'aquest territori des del 1989. Des d'aleshores, en diverses ocasions, s'ha plantejat. Ho plantejava el pla hidrològic nacional de 2000 i es va arribar a aprovar com a mesura d'urgència en la sequera del 2008.Ara, amb quasi tot el país en excepcionalitat, els col·legis d'enginyers tornen a apostar per la interconnexió . Asseguren que no té res a veure amb els transvasaments clàssics, ja que seria una infraestructura ai que hauria de permetre enviar aigua en. L'ho descarta i manté la seva aposta estratègica per duplicar la capacitat de produir aigua dessalinitzada i regenerada. La, per la seva banda, lamenta viure un déjà-vu, però aquesta vegada confia que el Govern no canviï d'opinió. Catalunya hi ha dos transvasaments clàssics . El més antic és el del: aprovat pel règim franquista el 1966, va arribar a suposar desviar el 70% cabal del riu cap a la regió metropolitana de Barcelona. Les protestes a les comarques gironines així com la construcció de les primeres dessaladores van permetre limitar-ho a 140 hm3 anuals, en el marc de l'Acord del Ter. El, per la seva banda, suposa enviar uns 75 hm3 anuals als municipis i a les indústries del Camp de Tarragona.Interconnectar les xarxes suposa traspassar aigua d'una conca a una altra. “Es pot presentar de moltes maneres, però”, assenyala, catedràtic d'Ecologia de la UB. Tanmateix, elassegura que la seva aposta fuig de les solucions clàssiques i queal país. En aquest sentit, expliquen que mallar les xarxes serviria de garantia per activar-la “només en situacions d'emergència” i que “l'aigua podria circular en ambdós sentits”.La realitat és que sempre que s'ha plantejat ha estat en moments crítics on la regió metropolitana de Barcelona estava amenaçada per possibles restriccions. “Ens sembla impensable l'escenari on des del sistema Ter-Llobregat es pogués enviar aigua cap al Camp de Tarragona o més enllà”, subratlla, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.Les fonts del Col·legi d'Enginyers de Camins consultades per aquest mitjà insisteixen en debatre-ho amb una nova mirada. En aquest sentit, asseguren que abans seria prioritari accelerar les obres previstes per duplicar la capacitat de. “Amb aquestes infraestructures, la regió metropolitana seria molt més autosuficient i en certs moments podria cedir recursos hídrics”, assenyalen., director de l'ACA, fa setmanes que. El rebuig el va solemnitzardesprés que el programa Planta baixa de TV3 avancés que else sumava a la proposta d'interconnexió. “El transvasament d'aigua de l'Ebre en qualsevol de les seves modalitats no el tenim sobre la taula i no ens els plantegem. No és una opció”, va assegurar el president des de Mollerussa, just després de reunir-se amb els regants afectats pel tancament del canal d'Urgell Precisament, la situació de les conques catalanes de l'Ebre és un argument més de l'administració hidràulica per descartar la proposta dels col·legis d'enginyers. “La planificació, clarament enfocada a mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic, no preveu mesures com la interconnexió de xarxes, i més en una situació on, amb una reducció del seu cabal i de les aportacions d'aigua als embassaments”, assenyalen fonts de l'a aquest mitjà.La resposta de l'executiu tranquil·litza, de moment, a les. Des de la PDE recorden que “el temps donarà o traurà raons”, però la seva portaveu Susanna Abella espera que després de lesno hi hagi cap canvi de rumb. En aquest sentit, admet cert paral·lelisme amb la sequera del 2008 quan la “pressió” per interconnectar les xarxes va coincidir amb la campanya de les espanyoles. “El PSOE va passar de presentar-se com una garantia per evitar els transvasaments a autoritzar-lo poc després de les eleccions”, recorda. No ho veu tan clar Narcís Prat , un dels impulsors de la denominada. “Si la situació és crítica,”, admet.Com hauria de ser aquesta interconnexió? Des del Col·legi de Camins s'apunta que una opció seria recuperar el projecte d'urgència del 2008 que unia les dues xarxes a través del Penedès. “Aquell projecte està redactat, però nosaltres també volem dibuixar”, expliquen les fonts consultades per aquest mitjà.Les associacions d'enginyers apunten a la necessitat de tenir una xarxa mallada –com passa a bona part de les conques internes- al conjunt de Catalunya. Ho justifiquen per la necessitat de ser més resilients en un context on elsuposarà menys recursos hídrics i amb major regularitat. En aquest sentit, apunten a la necessitat d' avançar cap a la modernització dels regadius , especialment en el cas del Canal d'Urgell.En aquesta qüestió es mostren especialment crítics des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Consideren que l'any 2000 quan van tombar el PHN del govern d'Aznar va calar el missatge que s'havien d'impedir els transvasaments –fins a 1.000 hm3 anuals-, però no l'ampliació de la superfície regable. En aquest sentit, elen, a partir de les 780.000 actuals. D'aquestes, 14.000 serien a Catalunya, entre l'ampliació del Segarra-Garrigues i els regs del Xerta-Sénia. “La realitat és que cada vegada, més contaminada i la intrusió salina penetra més terra endins”, denuncia Susanna Abella.

