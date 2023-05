ERC impulsa la reprovació de Raquel Sánchez per la «ineficàcia» de Rodalies

Més iniciatives d'ERC contra el govern espanyol després del desastre dels últims dies -i anys- a. Com ja van anunciar els republicans , han pres la iniciativa per aconseguir la reprovació de la màxima responsable de l'executiu de Pedro Sánchez en aquesta matèria, la ministra. Concretament, el grup d'ERC al Senat ha registrat una moció, que es debatrà el, per la qual sol·liciten al ple de la cambra alta la reprovació de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana "per la constant ineficàcia" en la gestió de Renfe i Adif a Catalunya, i la incapacitat del govern espanyol per adoptar mesures per fer front a les incidències i "l'afectació diària" en la qualitat del servei i la mobilitat de les persones viatgeres.En l'exposició de motius de la moció, els republicans assenyalen que les incidències greus -les que suposen una afectació superior als 100 minuts, en el servei de Rodalies a Catalunya- han augmentat un 60% en els últims deu anys. I recorden, que només l'any 2022, el servei de Rodalies va patir més ded'aquest tipus, el que significa més d'una cada dia. Unes dades que la portaveu del grup,, ha qualificat "d'insostenibles".Segons Cortès, Catalunya està davant d'un "autèntic col·lapse sistèmic" del servei de Rodalies. "No es tracta de contratemps puntuals, es tracta d'und'hores perdudes i inversions pendents que avui dia representa el servei de Rodalies a Catalunya", denuncia la portaveu republicana. Així mateix, considera que el servei no pot continuar en mans de la competència del govern espanyol i les seves empreses públiques, perquè la gestió s'ha demostrat "inconstant, incerta, desconeguda i arbitrària".És per tots aquests motius, que els republicans en la seva moció, a més de reprovació de la ministra de Transports, exigeixen, també, ladel servei de Rodalies a Catalunya a la Generalitat. "La gent no pot viure pendent d'un tren que pot ser que mai arribi. Estem convençuts que els poders públics tenen l'obligació de garantir una vida material digna per a tots els ciutadans i ciutadanes", ha afegit Sara Bailac, portaveu dels republicans a la Comissió de Transports del Senat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola