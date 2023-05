La final de Sevilla de 1986 vista pel diari esportiu del règim de Ceausescu

La curiosa portada de l’Sportul l’endemà de la victòria de l’Steaua de Bucaresta a la final de Sevilla Foto: Sportul

Nicolae Ceausescu durant la recepció a la plantilla de l’Steaua campió d’Europa al Palau Presidencial Foto: Wikimmedia Commons

El porter Helmuth Duckadam alça la Copa d’Europa guanyada al Barça després d’aturar tots els penals que els blaugrana li van llençar Foto: @retrofutboll

en la més que centenària història del Barça. Aquell dia el club blaugrana va perdre de forma dramàtica la final d’una Copa d’Europa que el seu entorn havia començat a celebrar abans d’hora. El fet que el Sánchez-Pizjuán de Sevilla estigués ple fins a la bandera d’afeccionats culers i que el rival fos un fins aleshores desconegut Steaua de Bucarest feien presagiar una victòria fàcil dels homes entrenats per Terry Venables.del que els seguidors blaugrana havien imaginat. La inoperància ofensiva, afegida a una increïble tanda de penals on els jugadors del Barça van ser incapaços de transformar ni una sola pena màxima, van fer viatjar la preuada copa fins a l’altre costat del teló d’acer.i va ser viscuda amb autèntica devoció a Bucarest. Mentre Barcelona plorava el poc encert dels seus futbolistes davant d’un immens Helmuth Duckadam, el porter romanès que va arribar a aturar els quatre penals que li van llençar els jugadors culers, Bucarest sortia al carrer per celebrar la que encara avui és la major fita esportiva de la història de Romania juntament amb la memorable actuació de la gimnasta Nadia Comaneci als Jocs Olímpics de Montreal de 1976.i van caminar fins a l’aeroport d’Otopeni, a una quinzena de quilòmetres del centre de Bucarest, per rebre els herois de Sevilla que van arribar al país ben entrada la matinada. Encara avui, Bucarest recorda aquella nit del 7 de maig de 1986 com un dels dies més feliços de la llarga història d’una ciutat que, en aquells moments, estava poc avesada a grans alegries.va aconseguir sobre la gespa del Sánchez-Pizjuán va tenir escassa presència a la portada de l’únic diari esportiu que es publicava a la Romania comunista. La raó és ben senzilla, l’edició del diari que recollia la victòria de l’Steaua a la Copa d’Europa de 1986 va coincidir amb el 8 de maig, la data en què se celebrava el 65è aniversari de la creació del Partit Comunista Romanès (PCR), el partit únic que ostentava el poder a la Romania de l’època a través de la figura de Nicolae Ceausescu.i estigués presidit oficiosament per Valentin Ceausescu, el fill gran del president romanès, va evitar que l’Sportul, el diari esportiu de la Romania comunista, editat pel Consell Nacional per a l’Educació Física i l’Esport, dediqués la seva portada de l’endemà de la victòria de Sevilla al 65è aniversari de la fundació del partit.alçant la copa a la portada del periòdic. Per contra, una imatge de Nicolae Ceausescu il·lustrava la primera pàgina acompanyada dels titulars “Visca el Partit Comunista Romanès!” i “Un camí d’història gloriosa per un futur brillant per a la pàtria”. Completaven la portada una cita de Ceausescu, un poema dedicat al PCR i, finalment, al peu i sense cap imatge fent-hi referència, un titular que afirmava: “L’Steaua ha guanyat la Copa dels campions europeus!”.de l’estat romanès. Ni tan sols l’històric triomf de Sevilla, el primer d’un equip d’un país socialista a la màxima competició europea, amb la connotació inequívocament política que aquest fet tenia, mereixia relegar la celebració de l’aniversari del partit a un segon terme.després de la recepció que Nicolae Ceausescu va dedicar als campions el 12 de maig d’aquell mateix 1986 al Palau Presidencial, en què els jugadors i el president van brindar amb xampany per l’èxit assolit a Sevilla que, òbviament, va ser utilitzat pel règim com una demostració de les bondats esportives de la Romania socialista.destinades a magnificar la figura de Ceausescu. “Visca el camarada Comandant Suprem! Servim a la pàtria!” van exclamar els integrants de la delegació de l’Steaua mentre presentaven la preuada orelluda a la màxima autoritat del seu país.dels membres de la plantilla del club de Bucarest amb un jeep ARO de fabricació nacional. La llegenda explica que Ramón Mendoza, l’aleshores president del Reial Madrid, va regalar un Mercedes a Helmuth Duckadam per agrair-li l’actuació que va evitar que el Barça alcés la seva primera Copa d’Europa. Un Mercedes que els rumors populars van situar a l’origen d’una disputa de Duckadam amb Valentin Ceausescu que va acabar amb l’heroi de Sevilla condemnat a l’ostracisme per haver gosat desafiar el poder.i l’ostracisme de Duckadam, que mai més va tornar a competir al més alt nivell, va ser conseqüència d’una trombosi que el va apartar durant tres anys dels terrenys de joc just després de la final de Sevilla i que gairebé li costa l’amputació del seu braç dret, però que no va evitar que l’Sportul el designés com el millor futbolista romanès de 1986.és una bona metàfora de la història romanesa del segle XX. Nascut originàriament com a Gazeta Sporturilor el 1924, el diari va adoptar el nom d’Sportul amb l’adveniment del comunisme. El 23 de desembre de 1989, tot just després de la caiguda del règim de Nicolae Ceaușescu, la publicació va recuperar la seva denominació original. Pocs mesos més tard, el diari va ser un dels primers periòdics a ser privatitzats, convertint-se així en una metàfora ben evident dels nous destins cap a on caminava el país., una portada ben poc esportiva que va preferir glorificar la figura de Ceaucescu i lloar les virtuts del Partit Comunista en lloc de celebrar a tota pompa el major èxit esportiu mai assolit per un equip romanès. Qüestió de prioritats.

