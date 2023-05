El Govern repetirà totes les proves externalitzades pel caos a les oposicions i indemnitzarà els afectats

Vilagrà i les explicacions al Parlament

La tercera reunió delamb elsper afrontar el desgavell de lesd'estabilització d'interins ha servit per avançar cap a un. Després que aquest dijous l'executiu xifrés en gairebé 2.700 les queixes acumulades en un sol dia per les incidències en les proves -un còmput recollit en el web específic creat per atendre els opositors afectats, que ara ja suma 3.069 notificacions-, avui l'executiu ha concretat que s'hauran de repetir elstutelats per l', a qui la Generalitat havia externalitzat l'organització dels exàmens. "", ha afirmat la consellera de la Presidència,, en la presentació de les principals dades de l'informe tècnic que havia promès. "", ha afegit Vilagrà sobre la repetició de les oposicions. La consellera ha avançat que també s'econòmicament la totalitat dels opositors, tot i que no n'ha detallat la quantia.Després del contacte amb els representants de, la consellera de la Presidència i la secretària d'Administració i Funció Pública,, han posat data a les noves proves. L'serà el torn d'aspirants a les places d'agents rurals, execució penitenciària i laborals transversals mentre que els'examinaran els opositors a l'àmbit funcionarial.Després de constatar durant la setmana que ens'havien produït incidències que implicaven la nul·litat de les proves i que n'havien resultat afectats el(fins a), el Govern ha optat per repetir tots els exàmens externalitzats. "És una afectació del 100%", ha admès Vilagrà. No en resulten afectats altresper conselleries de la Generalitat que es van fer amb personal propi de l'administració, que representaven 383 places més, amb 2.641 aspirants.La secretària d'Administració i Funció Pública ja havia detallat dimecres que es tornarien a fer les proves en què s'haguessin detectatque vulneressin els principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants. Ho eren, a parer del Govern, ladurant els exàmens, les sortides de les aules no controlades, la manca de separació entre examinats o l'durant les oposicions, quatre tipus d'incidències que s'han constatat en l'allau de queixes recollides pel Govern en les últimes hores. Corral també va anticipar ahir que la Generalitat assumirà la gestió de les noves oposicions ambfet que s'ha confirmat aquest dijous.Vilagrà ha assegurat que l'empresa CEGOS encara no ha cobratde la Generalitat pel concurs que va guanyar i ha avançat que el Governamb aquesta firma per "" i l'incompliment de l'objectiu principal de relació, a banda d'estudiar una multa. La consellera de la Presidència ha defensat que l'executiu s'ha mogut amb rapidesa després de conèixer les alteracions de les proves. Els sindicats, que han valorat la reacció del Govern, no han determinat si exigiran més dimissions.Les concrecions aportades pel Govern, però, no han fet amainar lapel caos a les oposicions. El president de la Generalitat, ja va haver d'admetre dimecres al Parlament que les incidències detectades eren "inadmissibles" , però va esquivar les exigències de noves dimissions mentre els grups parlamentaris -- furgaven en la "" del seu executiu per organitzar els exàmens.ERC vol resoldre la crisi amb el tallafoc de la destitució de la secretària general de Funció Pública, Marta Martorell -que es va confirmar oficialment dimarts- i preservar, així, la figura de la consellera de la Presidència. Vilagrà, mà dreta d'Aragonès al Govern, ja s'ha hagut d'escoltar peticions de. La número 2 de l'executiu compareixerà aquest divendres a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament després que Junts i el PSC sol·licitessinde manera formal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola