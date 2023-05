La fuita principal de l'abandonament escolar és 4t d'ESO, un trasbals accentuat a Catalunya

Abandonar els estudis tot i aprovar

Catalunya té un problema a l'ESO. Aquesta és la principal conclusió derivada de l'estudi presentat per la Fundació Bofill anomenat L'abandonament a 4t d'ESO: les desigualtats en la transició a l'educació postobligatòria, en què s'ha exposat per primera vegada queque amb 19 anys havien deixat els estudis ho havien fet, i no en els cicles, el batxillerat o la universitat posteriors. I més concretament, la majoria d'aquests adolescents que abandonaven els estudis a l'ESO ho feien durant o en haver acabat l'últim curs. Més d'un de cada deu alumnes (12,5%) ho deixen córrer a 4t d'ESO. ", perquè si ho saps, vol dir que pots posar la mesura adequada en el lloc adequat", ha expressat el director de la fundació, Ismael Palacín, per assenyalar la manca històrica d'aquestes dades com un missatge directe al Departament d'Educació de la Generalitat.L'estudi, a més, ha exhibit una comparativa territorial que exposa el punt crític de Catalunya pel que fa al manteniment dels alumnes, més enllà de la formació obligatòria. Així, l'informe mostra com, només per darrere de les Illes Balears. Segons dades del ministeri, es queda en el 86,3%, mentre que la mitjana espanyola volta el 90%. I Navarra, el País Basc o Castella i Lleó superen el 95%. Aquest abandonament, apunta Palacín. També hi incideix el coautor de l'informe Adrián Zancajo, que remarca que "tenir un cicle o un batxillerat és allò mínim" perquè els joves "puguin tenir una vida mínimament digna i satisfactòria" tant en termes socials com laborals. S'ha de concebre com, apunta Zancajo.Encara amb més atenció s'han de llegir aquestes dades quan afecten col·lectius en situació de migració, pobresa o discapacitat. De fet, una de les troballes de l'informe és que al voltant del. Una dada que entre la resta dels estudiants es queda en el 10% dels casos. Així, els patrons de vulnerabilitat social castiguen també el recorregut educatiu dels adolescents."Aquests joves no abandonen a 4t d'ESO perquè siguin estrangers o perquè tinguin un perfil socioeconòmic baix. Abandonen per la combinació del seu perfil i el sistema educatiu que tenim ara mateix", ha apuntat el sociòleg i coautor de l'informe. O per dir-ho d'una altra manera,, ha afegit.Una de les explicacions habituals que es dona a l'abandonament prematur -que formalment es comptabilitza entre els 18 i els 24 anys- és la manca de capacitació acadèmica dels alumnes que deixen d'estudiar. Tanmateix, l'informe ho contradiu amb dades. I exposa que-l'últim curs del qual es tenen dades-És a dir, que més de la meitat d'aquests joves que es van desvincular del sistema educatiu acabaven d'aprovar el darrer curs de l'ensenyament obligatori. "No és un tema de competències", ha subratllat Zancajo.Aquesta informació s'ampliarà.

