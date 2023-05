Dos convidats de luxe i molta marxa encarrilaran l'«Eufòria» d'aquest divendres

Després d'una gala de repesca en què els concursats expulsats van lluitar per reincorporar-se al programa, els nou participants actius tornen aquest divendres a la dinàmica de la competició. Un d'ells, però, abandonarà definitivament la cursa per ser l'artista 360 aquesta setmana.



Les dinàmiques del jurat tornen a la normalitat i seran els responsables d'enviar els concursants a la zona de perill així com de triar quin és el favorit de la nit. També el VAR musical recupera la seva faceta d'analista de segones veus per poder nominar, o no, concursants un cop acabades les actuacions.

L'equip de, format per Daniel Anglès, Paula Malia i Albert Sala, serà elde la nit. Ells podran decidir quins concursants quedenfins a deixar-ne únicament dos. Aquests se sotmetran a lesde l'audiència, que decidirà quin es manté una setmana més al programa.

La nit tindrà dos convidats de luxe. Bé... quatre. Inaugurarà la gala el concursant de la primera edició del programa Edu Esteve, que podrà cantar de nou al plató de TV3 el seu èxit La cadena, i la tancaran els Stay Homas, que presentaran el seu nou disc "La nòria"



Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Born this way, de la Lady Gaga.

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Born this way, de la Lady Gaga. Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà It's oh so quiet, de Björk.

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà It's oh so quiet, de Björk. Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà És superfort, de Josmar Gerona.

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà És superfort, de Josmar Gerona. Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Girls just wanna have fun, de la Cyndi Lauper.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Girls just wanna have fun, de la Cyndi Lauper. Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Creu-me, del SX3.

, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Creu-me, del SX3. Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Mujer contra mujer, de Mecano.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà Mujer contra mujer, de Mecano. Tomàs , de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà Coti x coti, de The Tyets.

, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà Coti x coti, de The Tyets. Carlos , de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Cantarà Les nits no moren mai, de Doctor Prats.

, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Cantarà Les nits no moren mai, de Doctor Prats. Paula, té 26 anys i és de l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat tota una vida a prop de l'escenari, però des de les bambolines. Ara està convençuda que ha arribat el moment de posar-se davant la càmera. Cantarà Girl on fire, de l'Alicia Keys.

