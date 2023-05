Trias demana cessar el responsable del carril bici de Via Augusta perquè «hi ha més pol·lució»

"Em presento perquè m'agrada. Malfia't d'un polític que se sacrifica", ha assenyalat Xavier Trias, candidat dea Barcelona, en l'arrencada de la intervenció que ha fet aquest dijous en un esmorzar informatiu organitzat per l'Associació Amics del País i el diari La Vanguardia. Un ambient propici per desgranar un programa que es basa en l'antagonisme respecte del projecte de l'alcaldessa, motiu pel qual va fer cas als qui li demanaven amb insistència que es tornés a presentar i abandonés momentàniament la. "Si la ciutat funcionés amb normalitat, jo no em presentaria", ha ressaltat Trias, que ha indicat que hi ha "molta feina" a fer, perquè calen "moltes coses per endreçar". "Barcelona necessita un canvi, i això passa per recuperar un urbanisme transformador, que canviï la fisonomia de la ciutat i canviï les maneres de viure, com el pla Cerdà o els", ha indicat el candidat.El cap de files de Junts a Barcelona, d'aquesta manera, es contraposa a l'urbanisme desplegat per Colau, marcat per les superilles. L'última que s'ha posat en marxa, a Consell de Cent, implicarà "pujades de lloguer" i un "col·lapse programat" que pateixen aquells a qui "no ha tocat la loteria" dels eixos de vianants. "Hi haurà carrers de primera i de segona. La ciutat en surt perjudicada", ha remarcat. També ha posat l'accent en la necessitat de cobrir la Ronda de Dalt, en "reconstruir" el Besòs i en impulsar el primer barri de zero emissions a la zona de la Marina del Prat Vermell., ha ressaltat Trias, que ha defensat "omplir la ciutat de verd". Tampoc s'ha estalviat crítiques cap a, candidat del PSC, que fins fa només unes setmanes formava part del govern municipal. Davant de tot això, ha remarcat que cal posar en marxa un "pla Cerdà del segle XXI".En el debat posterior moderat per, subdirector de La Vanguardia, Trias ha indicat que el problema més important de la capital és la. "Només desmuntaré les coses que no tinguin sentit comú. Però no destruiré el que s'ha fet, com els eixos de vianants", ha remarcat en referència a les superilles. "Amb mi, el tramvia no passarà de Verdaguer. La resta és llençar els diners", ha apuntat. Al mateix temps, s'ha compromès ade càrrega i descàrrega. "I no se m'ocorreria mai fer el carril bici a Via Augusta com l'ha fet l'alcaldessa. S'ha dequi l'ha dissenyat. Crea una dificultat a l'entrada de Barcelona, perquè hi ha més pol·lució", ha apuntat el candidat de Junts a Barcelona.Pel que fa al turisme, Trias ha defensat que cal acabar amb la "sensació de descontrol", i ha recalcat que Barcelona ha de ser "la universitat d'Europa, i no lad'Europa". Al mateix temps, ha posat de manifest que la ciutat sigui "la capital de Catalunya" i també de la Mediterrània. "Ara no s'exerceix aquest paper", ha indicat el candidat, que ha lamentat que Colau "no piuli" quan no es compleixen les inversions o quan hi ha incidències a. "El que està clar és que no podem continuar així. Hem dividit la gent de Barcelona", ha assenyalat Trias, que ha situat com a prioritata banda de "fer fora l'alcaldessa". "Anem bé. Ho hem de rematar. No és un canvi per mirar al passat, sinó per mirar endavant", ha resumit.

