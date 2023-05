Mediaset compra els drets de la Kings League i de la Queens League

¡Vaya notición! @3gerardpique llega a Mediaset España. La @KingsLeague InfoJobs y la @QueensLeague Oysho se verán en Cuatro a partir de este fin de semana 👑 pic.twitter.com/z5oz4ICUQ6 — Mediaset España (@mediasetcom) May 3, 2023

Quins seran els horaris de la Kings i la Queens a Cuatro?

han arribat a un acord perquè la cadena privada de televisió pugui retransmetre en obert els partits de la Kings League . Segons ha anunciat l'exjugador deli propietari de, la companyia disposarà dels partits de la lliga amateur d'streamers. També disposarà dels drets d'emissió de la flamant Queens League , la competició femenina. Piqué ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials. Els partits es podran veure al canal Cuatro."Només vull informar-vos que a partir d'aquest dissabte podreu gaudir de la Queens League Oysho i la Kings League InfoJobs a Mediaset España", explicava Piqué en el vídeo.s entre la plataforma i el món de la televisió clàssica. En el cas de la Kings League no és la primera vegada que arriba a l'analògic: TV3 va emetre, en diferit, la Final Four del Camp Nou.Només es podrà veure, a través de la televisió, el millor partit de cada competició de la jornada.. El partit en qüestió de cada dia s'emetrà a les 20h de la tarda. Això no afectarà els horaris ni el calendari previstos de les dues competicions en la seva retransmissió des de Twitch.Aquest dissabte 6 i el diumenge 7 de maig, a les 20:00h,. La passada temporada, la Kings començava a primera hora de la tarda, sobre les 16h, i acabava al vespre, passades les 21h o 22h de la nit.Piqué deixava molt clar la intenció d'aquest acord. "i creiem que aquesta unió servirà perquè la Queens League Oysho i la Kings League InfoJobs arribin cada cop a més públics atrets per l'interès d'aquesta nova competició", declarava l'exjugador blaugrana.des de la intenció de difusió de marca, noves lligues i formats de competició.

