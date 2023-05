Barcelona reclama ara reduir a cinc les set terminals de creuers previstes al Port

El funcionament de les terminals

La primera reunió de l'any de la taula per la sostenibilitat de l'activitat dels creuers que circulen pel Port de Barcelona no ha deixat bones sensacions a l'Ajuntament. Tant és així que la segona tinent d'alcaldia del consistori, Janet Sanz, ha declarat: "No veig on és la sostenibilitat en aquestes propostes". Ho deia en referència a les iniciatives exposades des del Port, en aquesta trobada. Per contra, la representant municipal ha respost reclamant, que encara no s'ha adjudicat, i que l'any vinent es deixi de fer funcionar una altra de les terminals dedicades als creuers. Tot plegat canviaria l'acord ideat el 2018, amb el vistiplau de l'Ajuntament i el Port , que situava. Les deixaria. És una proposta "ràpida, clara i que no te impacte econòmic" per a l'administració, ha reblat Sanz.En el mateix sentit, la representant del govern d'Ada Colau també ha expressat "preocupació" per les xifres que s'ha trobat en la trobada amb el Port de Barcelona. Segons els càlculs expressats per la tinent d'alcaldia,. Una xifra. Però és que l'any vinent la xifra es podria enfilar als 4 milions de creueristes en un sol any, si es posa en funcionament la terminal que actualment hi ha en construcció. Aquestes xifres, de les quals no se n'ha concretat l'origen, superarien la previsió més gran expressada fins ara, que era que sense limitacions es podria arribar a un topall de 3,5 milions de turistes de creuer en un any.La mateixa Janet Sanz ha assenyalat que l'any passat. Són visitants que "estan quatre hores simplement consumint, massificant la ciutat i incrementant la percepció per part dels veïns i veïns que és insostenible aquesta presència de creueristes", ha apuntat la membre del govern barceloní. Així, els visitants de creuers que van tenir la capital catalana com a origen i destí -que el president de la Generalitat,, va fixar-se com a objectiu que fossin la prioritat i arribessin a representar el- van ser únicament, ha assenyalat Sanz.Davant d'aquesta situació, des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha insistit a reclamar un canvi en la gestió de les terminals previstes alhora que s'ha subratllat que encara és possible que el Govern arribi a un pacte amb les companyies privades per posar topalls a l'arribada de creuers , seguintRespecte a la situació actual de les terminals, per entendre la proposta de l'Ajuntament de Barcelona, cal aclarir que actualment n'hi ha cinc d'operatives per a creuers al Port. Una sisena està en marxa, i una setena s'havia de construir més endavant, però ha quedat suspesa per un litigi entre els privats i l'administració portuària. El que es projecta de la proposta municipal és que, perquè no hi ha cap obligació que forci a la seva construcció, si bé estava acordada en un pacte.Igualment, si bé es permetria que la nova terminal que s'està enllestint entrés en funcionament l'any vinent, el que posa sobre la taula Janet Sanz és-que té la particularitat que renova el seu contracte d'operativitat cada any-. "Si no es renovés, es podria dedicar a una altra activitat del Port", ha resumit la tinenta d'alcaldia d'Emergència Climàtica i Infraestructures.

