El caos de les oposicions, en xifres: el Govern ha recollit 2.691 incidències a les proves en un sol dia

Aragonès evita noves dimissions tot i la pressió de l'oposició

Quatre dies després del caos a les oposicions d'estabilitzacions d'interins i en plena tempesta política pel desori en els exàmens -que ja ha motivat que diversos grups de l'oposició hagin demanat la dimissió de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà -, els'ha reunit amb elsper apaivagar els ànims, recopilar informació i fixar un calendari de solució de les anomalies detectades dissabte. En la trobada d'aquesta dimecres a la tarda a Palau -pilotada per Vilagrà i que s'ha allargat pràcticament dues hores-, l'executiu ha detallat que ja ha recollitperen els exàmens. El recompte és de les 5 de la tarda d'aquest dimecres, 24 hores després que s'habilités unper atendre els afectats i afinar l'informe de irregularitats.En la reunió amb els representants dehi ha participat, a banda de Vilagrà, la secretària d'Administració i Funció Pública,; la nova directora general de Funció Pública, Anna Molina Cerrato - que substitueix Marta Martorell, rellevada aquest dimarts en la primera mesura presa pel Govern-; i el subdirector de Relacions Sindicals i Polítiques Socials,. El contacte amb els sindicats es repetirà aquest dijous i la intenció de la Generalitat és que ja es pugui presentar unaàmplia del que va succeir, que servirà per determinar quines proves delsesper la constatació d'incidències greus.Corral ha detallat que es tornaran a fer les proves en què s'hagin detectatque hagin vulnerat els principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants. Ho són ladurant els exàmens, lesi l'durant les oposicions, tres tipus d'incidències que s'han constatat en l'allau de queixes recollides pel Govern en les últimes hores. "Ho acabarem d'analitzar, i presentarem els resultats [de l'informe] i el calendari [de les proves]", ha apuntat la secretària d'Administració i Funció Pública per fixar els plans de la Generalitat, que assumirà la gestió de les oposicions que s'hagin de repetir ambEl que no ha pogut certificar encara el Govern és quants treballadors de la Generalitat van fer finalment els exàmens. Sí que és conegut que hi havia. Corral ha exposat tant als sindicats com a la premsa que l'executiu "" en l' contractada per assumir la logística de les proves i que, al seu torn, havia subcontractat els serveis deper trobar personal que vigilés les oposicions. El Govern estudia fórmules per trencar la relació contractual vigent sense un perjudici afegit per a les arques públiques. "És un tema complex", admès Corral aquest dimecres. En l'últim ple del Parlament abans de l'inici de la campanya electoral , l'oposició ha collat el president de la Generalitat,, a la sessió de control a la cambra catalana. Des de la primera pregunta dels grups parlamentaris -formulada per Alejandro Fernández (PP)- fins a l'última -elaborada per Salvador Illa (PSC), Aragonès ha hagut d'oferir explicacions del caos a les oposicions d'estabilització d'interins. El dirigent republicà ha considerat que els "" i els "" de les proves són "". "No pot tornar a passar. Hem pres i estem prenent mesures per determinar responsabilitats i per oferir solucions el més aviat possible", ha afirmat Aragonès, que ha esquivati s'ha compromès a anunciar mesures reparadores per als afectats a finals d'aquesta setmana.

