El Govern desmenteix Adif per l'avaria a l'R2 de Rodalies

Només dos dies després del suposat incendi en un quadre de senyals de l'estació de tren de Gavà , elaquest dimecres les explicacions que va donar. Un informe del Servei de Meteorologia de Catalunya () al qual ha tingut accés Nació demostra que el passat dilluns 1 de maigal Baix Llobregat que pogués provocar l'incident."Segons dades de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques, lesvan produir llamps núvol-terra al Vallès Occidental, Maresme i Nord del Barcelonès, peròi, per tant, no es van detectar llamps als municipis de Gavà ni dels voltants durant aquest dia", assegura l'informe elaborat pel Meteocat.Tot i que el diumengeva haver-hi tempestes a la comarca del Baix Llobregat, el llamp més proper a Gavà va caure a unsde l'estació i, per tant, el Servei Meteorològic catalàque hagués fetal punt d'interès donada la "precisió en la localització del sistema".Així,que va donar el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports,, aquest dimarts, quan va assegurar que l'incendi al quadre del sistema de senyalització hauria estat conseqüència d'una descàrrega elèctrica de la tempesta. "És de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", va reconèixer Flores en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants de Barcelona, en què va avisar que

Informe Meteocat tempestes 1 de maig by naciodigital on Scribd

