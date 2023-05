La vaga de guionistes provoca el caos a Hollywood: causes i conseqüències d'una aturada històrica

La transformació de fons

Reaccions i conseqüències

The writers strike picket line outside of Warner Bros. in Los Angeles. https://t.co/2mx1TyHf1T pic.twitter.com/sBeOvNcPBZ — Variety (@Variety) May 2, 2023

David Chase, TV/feature writer: “To me, it’s always the same — it’s just greed. Greed and fear.” pic.twitter.com/WdvrN0xV5X — Gene Maddaus (@GeneMaddaus) May 2, 2023

The last time the WGA went on strike, Conan O'Brien did this. Pay writers. pic.twitter.com/jGakskSVLK — Rob Keyes (@rob_keyes) May 2, 2023

, dels que marquen una època. La maquinària dedel sector audiovisual i cultural més gran del planeta ha decidit posar-se en peu de guerra i fer unaper reclamar millores laborals i salarials. Feia 15 anys que el sector no es mobilitzava d'aquesta manera ni amb aquesta contundència.de la televisió i del cinema posen en escac tot el sistema de grans companyies, televisives i plataformes, durant les pròximes setmanes.Que molts programes, sèries i altres produccions se'n poden veure afectats: des de cancel·lacions a emissions aturades fins a projectes postergats fins a nou avís. La vaga de 2007 va arribar a durar 100 dies., pràcticament mig any, amb 153 en aturada.Afecta tota la indústria, sense excepcions:, passant per les majors de cinema com lafins a la multiplataforma. La vaga multitudinària es va iniciar aquest dimarts al matí (hora catalana) després que el, per les sigles en anglès) no arribés a cap acord amb l', sigles en anglès).Les reivindicacions no s'allunyen de les que es van reclamar ara fa una dècada i mitja: millores en les condicions salarials i laborals, que consideren completament injustes per com avança la indústria. Des de l'WGA assenyalen com encara s'estan recuperant dels efectes de lade Covid-19, però sobretot protesten per la desactualització del sistema amb la consolidació de les plataformes i el seu triomf. També es repeteixen les queixes, com fa 15 anys, per laen un sector que, tot i la proliferació de més i més continguts que requereixen guions, segueix sent precari a més no poder.Era una protesta que s'ha cuinat a foc lent, a l'ombra, i que ha provocat que els guionistes treguin foc pels queixals: proliferació de programes amb guió a totes les cadenes i plataformes, però salaris congelats. No només això, en certs casos han arribat a desplomar-se pelde lescomLes televisions requerien guions més llargs i una vintena de capítols. Ara, amb 8, 10 o 12 capítols n'hi ha prou i el minutatge sol ser menor. Això comporta una caiguda encara superior de les retribucions. El pitjor escenari, però, és el de la retribució residual.Aquest concepte implicava que elsrebien certes compensacions econòmiques cada vegada que es feia una nova llicència de la seva obra en DVD o sota la fórmula de la sindicació.Ara, amb Netflix i companyia, no passa: aquesta retribució ha desaparegut i el pagament residual només es fa de manera única, per cada producció. Tot el benefici va a les plataformes. Latambé ha estat protagonista de les protestes, després que el seu ràpid aterratge en molts sectors de la societat sigui una amenaça clara per a la seva feina.Els guionistes afirmen que la seva feina s'està tractant de manera freelance, sense sindicar-se, i, com 10 setmanes de feina garantida en contractacions i grups mínims de persones en plantilla per als programes. La patronal afirma que tot això és inviable, i tot queda en punt mort. Per tant, la vaga, per ara, és indefinida.han estat protagonistesles seus de les grans multinacionals com. Els mitjans nord-americans han mostrat imatges de les manifestacions dels guionistes, que no eren tan contundents des del 2007.de renom tambéen les marxes.Les conseqüències econòmiques es notaran a tots els nivells. Fa 15 anys, les pèrdues per a la indústria es van elevar als 2.100 milions d'euros, una xifra que pot ser considerablement major aquest 2023., com els de. Aquest fet ha provocar que les xarxes recuperessin les imatges del còmic i presentador, que el 2007 va donar suport a la vaga sortint en emissió del seu programa sense fer pràcticament res.Moltes sèries i pel·lícules quedaran aturades. La producció es pot arribar a congelar i el calendari d'estrenes se'n pot veure damnificat, especialment en les ficcions televisives, que solen tenir una continuïtat més estable que les del cinema, que van amb un o dos anys d'antelació a la seva arribada a sales., en un país en el qual les lluites laborals comporten greuges d'imatge i confrontacions polítiques.

