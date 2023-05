Junts inclou ERC en l'atribució de culpes per les incidències a Rodalies

Incidències constants

s'han desplaçat aquest dimecres fins l'Estació de França per denunciar la situació que viu, marcada en els últims dies per incidències greus en el servei de l'R2 que comporten retards, alteracions i recerca d'alternatives per part dels usuaris. Més enllà de les crítiques habituals al govern espanyol i a la demanda reiterada del traspàs de Rodalies, els dirigents de Junts han aprofitat per incloureen l'atribució de culpes per la situació dels trens amb l'argument que han posat la "catifa vermella" alal Congrés dels Diputats, on els republicans han estat -i són- un suport cabdal per a"Quan t'enganyen una vegada, la culpa és de l'altre. Quan t'enganyen moltes vegades,", ha assenyalat Turull, que ha qualificat com a "insostenible" l'estat del servei i ha demanat un "canvi d'estratègia" a Madrid. Trias, per la seva banda, també ha insistit en la idea que l'Ajuntament de Barcelona, en mans d', ha d'aixecar la veu per millorar Rodalies. "Creen dificultats a l'entrada de la ciutat amb el carril bici de la, i això exigeix millorar el transport públic", ha reflexionat el candidat de Junts a la capital catalana.La gestió de Rodalies és un dels flancs que també està fent servir ERC per marcar distàncies amb el govern espanyol. La setmana passada,va assenyalar des del Congrés dels Diputats que demanarien la reprovació de la ministra Raquel Sánchez per la gestió de Rodalies. Aquest mateix dimecres, per exemple,ha fet un tour per l'R2 per visitaren un recorregut amb tren que ha patit retards arran de la nova incidència en el servei. Junqueras ha aprofitat per visitar els alcaldables republicans en aquestes tres localitats en el marc de la precampanya de les eleccions municipals.L'endemà delper l'incendi en un quadre de senyals que va desestabilitzar tot el servei de la línia, ha sorgit una nova avaria que encara empitjora més la circulació.ha informat d'una nova incidència tècnica entre, que ha provocat retards de quinze minuts que se sumen a les demores que es viuen des d'ahir. Rodalies ha informat des de les set del matí totes les afectacions que pateixen les línies de la xarxa ferroviària que passen per la costa del Garraf, en direcció Barcelona. A l'R2 Sud hi han habilitats fins a dos trens per hora i un tercer per a serveis regionals.

El conseller de Territori de la Generalitat,, ha explicat aquest matí al Parlament de Catalunya que han convocat aquest mateix dimecres els responsables de Renfe i Adif. Segons ha explicat el conseller a la sessió de control del Govern a la cambra, ho ha fet perquè expliquindavant les incidències a l'R2 després de l'avaria d'aquest dilluns. En una resposta a una pregunta del PSC a la cambra catalana, ha subratllat que la Generalitat ha habilitat busos alternatius a l'R2, cosa que "el titular del servei" no ha fet. "Lliçons d'aquells que fan que hi hagi un caos vuit de cada deu dies, poques", ha advertit, davant la previsió que les incidències a l'R2 s'allarguin unes tres setmanes.

