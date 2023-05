El Barça guanya «in extremis» l'Osasuna i ja acaricia la lliga amb la punta dels dits

Fins a 19 rematades ha necessitat elper marcar-li el gol de la victòria a l'la tarda d'aquest dimarts al Camp Nou (1 a 0). Lamentablement per, el partit era molt més important pels locals que pels visitants, i així s'ha demostrat des de l'inici. Per als culers, es tractava d'una oportunitat per tocar el títol de lliga amb els dits, mentre que per als rojillos era un darrer entrenament abans de laque els enfrontarà dissabte al. Cap de les dues alineacions ho amagaven. El Barça sortiria amb l'onze de gala -amb l'excepció d'unpreparat per jugar una part- i l'Osasuna, amb més d'un jugador del planter i algun altre de rotació.Tot plegat, sumat a l'horari -les 19:30 hores d'un dimarts-, ha fet que el matx comencés a un ritme més aviat baix. Eli ha tancat el rival al quart de camp defensiu. A partir d'aleshores, s'ha dedicat a girar l'esfèric d'una banda a l'altra, sense pressa per trobar la porteria del porter. De fet, no ha estat fins al minut 26 quanha filtrat una brillant pilota a l'espai per la carrera de, que ha estat agafat per-un dels joves del "B"-. Targeta vermella inapel·lable, xut de falta al travesser dei el terreny de joc una mica més inclinat cap a la casa de Fernández.Una bona notícia que ha anat, però, acompanyada d'una dolenta només uns instants més tard.al costat dret de la zona inguinal i, després de provar-se, ha acabat demanant el canvi. Ha marxat pel seu propi peu i sense donar senyals de patir una lesió de gravetat, però caldrà parar atenció a les primeres informacions mèdiques per part del club. Oportunitat per, que l'ha substituït. Si bé, ha hagut d'esperar al segon temps per gaudir d'un mínim protagonisme, ja que el temps ha transcorregut sense novetats destacables fins al minut 45.Els 22 protagonistes han tornat de la mitja part i, ara sí, Ansu Fati ha començat a buscar el gol. Només començar la segona meitat, ha rebut una bona passada deal lateral de l'àrea petita, que ha volgut filtrar, sense èxit, al segon pal. Ha agafat el refús, ha anat regatejant cap a la frontal a base de retallades i ha finalitzat contra el cos d'un defensa. Elcontinuava copsant el partit, però l'1 a 0 no arribava. Xavi no volia especular i ha fet entrar Dembélé ben aviat. Tot i això,. Ara, amb un xut ras que Fernández aturava amb una bona estirada. I, després, amb un bon centre amb l'interior que el mateix Dembélé ha rematat fora amb la mateixa superfície de manera incomprensible.Els minuts passaven i l'empat no es desfeia tot i la superioritat. Només fallava el remat final. El primer gol ha pogut caure de la manera menys voluntària quan el porter de l'Osasuna ha refusat una pilota contra la cama de Ferran, que tot just havia ingressat, però una vegada més, la pilota ha marxat lleugerament desviada a l'esquerra del pal. I més. Poc després, Ansu ha driblat el porter, i ha deixat perquè Lewandowski marqués a plaer, però la jugada venia precedida d'un fora de joc posicional de Ferran, que ha ofegat l'eufòria del Camp Nou quan només quedaven deu minuts per jugar-se. I quan tot semblava indicar que s'imposaria el 0 a 0,ha enviat l'esfèric al fons de la xarxa amb un misto des de la cantonada esquerra de l'àrea petita (). Gol de la perseverança i victòria merescuda però patida per tocar ja amb la punta dels dits el títol de lliga.

