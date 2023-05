Del Vallès a Porcinas: el camí de dues futbolistes fins a la Queens League

La Paula Fernández és de la Garriga. Foto: Jaume Ventura Busquets

No creuen que hi hagi incompatibilitats

Com ho veuen els clubs?

La Queens League ja escalfa motors per a la primera jornada , que comença aquest cap de setmana. La presència catalana, com a la, és molt evident: la lliga ha estat creada peri es juga a. Però, com s'arriba a ser una de les futbolistes de la competició? Per conèixer-ne un dels casos cal traslladar-se fins al camp de futbol del, a(Vallès Oriental), on comença l'entrenament del sènior femení.Entre les jugadores hi ha, una de les futbolistes que jugarà la. Té 19 anys i és de: "Una companya va comentar-ho i vaig pensar que seria una bona oportunitat", explica en declaracions a. Serà companya de lliga i d'equip, el, amb l', de: "Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per promocionar el futbol femení i donar-nos visibilitat", destaca.Totes dues van arribar a la lliga gràcies al comentari d'algú pròxim. "Una companya d'equip va comentar-ho i em vaig engrescar. Havies de gravar un vídeo perquè veiessin com jugaves i, si et seleccionaven, anaves a fer una prova al", recorda Fernández, una defensa que s'autodefineix com "una jugadora atrevida amb ganes de donar joc". "Jo feia un any que no jugava, després de deixar l'. Una amiga em va parlar de la Queens League, però va ser la meva parella qui em va animar a presentar-me. I va anar bé", rememora Hernández, una davantera esquerrana amb gol.Abans no comenci la lliga entrenen els dimarts i els dijous a. Però a partir d'ara ja ho faran al Cupra Arena, on s'ha disputat una competició masculina que celebren que ha iniciat un camí molt interessant. "Pot ser una gran oportunitat per donar alla visibilitat que es mereix", defensa Fernández. " Van acabar portant més de 90.000 persones al Camp Nou . Tant de bo ho puguem fer també nosaltres", diu. "S'ha d'aprofitar la bona tendència", demana Hernández.Totes dues aplaudeixen que la Queens League tingui el mateix suporti condicions que la Kings League: "Està tot igual que amb els nois.. En cap moment ens han deixat enrere i tindrem les mateixes condicions i promocions que la lliga masculina", celebra la de la Llagosta.Ambdues estan molt. Expliquen que aquest model de competició té diversos canvis respecte al futbol que han jugat fins ara, però no hi veuen inconvenients. Per exemple, passaran de jugar futbol 11 a futbol 7, i amb unes: "És una altra forma de fer esport, però amb unes normes que afavoreixen l'espectacle i divertir la gent que ens segueix", explica la garriguenca.Fernández deixa una reflexió al voltant del possible augment de lai de tot el que això suposa: "La Kings League ho va petar. Jo encara no soc conscient que pot suposar l'augment d'exposició, dels, de poder ser famosa i que persones desconegudes valorin com jugo. Jo estic contenta i feliç per l'oportunitat".Un dels dubtes que han sorgit amb aquestes lligues és les possiblesamb els clubs on juguen la majoria de participants. Però ni Hernández ni Fernández creuen que sigui un obstacle. "Jo ara no tenia equip, però crec que els clubs s'ho poden agafar de dues maneres: Pensar que la teva jugadora hi participarà i això et donarà visibilitat. O, al contrari, creure que te la prenen, que potser es lesiona, que no jugarà... si fos la primera divisió potser sí que seria un problema perquè deixes de banda la teva professió, però en el nostre cas crec que", diu Hernández, que agraeix el suport que ha tingut del CE Llerona: "No m'han posat cap problema. En tot moment han estat oberts a col·laborar".Més enllà de les il·lusions de les jugadores, com ho veuen els clubs? Des del CE Llerona, on juga la Fernández, s'han mostrat oberts, però també demanen que la Federació Catalana solucioni les incompatibilitats. Enés l'entrenador de la Fernández: "Tres de les nostres jugadores es van presentar a les proves i la van acabar escollint a ella. Estem molt contents per elles, és una oportunitat diferent en un projecte amb", destaca.També creu que servirà per resoldre laque, segons lamenta, té molta gent: "Jo crec que és positiu perquè és una manera de mostrar-se i que la gent vegi que en categories no professionals hi ha jugadores de nivell. I per veure que. De fet, m'ha sorprès el desconeixement del nivell que tenen moltes jugadores, perquè moltes d'elles juguen des que tenen 4 o 5 anys i ara ja estan en etapa juvenil i amateur. Han passat", afegeix.Pel que fa a les incompatibilitats, l'entrenador lleroní reconeix que els afecta l'últimade lliga: "S’ha plantejat jugar dissabte, perquè normalment els equips femenins juguen diumenge. I quan et toca jornada fora de casa depens de l'equip rival". També alerta, però, que el seu cas no es pot comparar amb els equips que competiran encara unes setmanes més per la fase d'ascens: "Aquí sí que hi pot haver més conflicte", avisa.En la mateixa línia es mostra el director esportiu del club de les Franqueses,: "Tot el que sigui poder promocionar futbol femení és positiu, qualsevol mètode serà benvingut i necessari", explica. Diu, però, que la Federació Catalana ha de treballar per resoldre les incompatibilitats: "Hi ha conflicte d'interessos, sí, però tancar-nos en banda i pensar que només hi ha d’haver un format tampoc és la solució. Qui ho ha d’estudiar són els estaments que s’encarreguen de les competicions", demana.

