Entre la incertesa i el descontrol: el caos en les oposicions a la Generalitat, des de dins

"Ara, qualsevol solució és dolenta"

Retards, incertesa, exàmens que no arriben i poques mesures de control. Després de mesos de preparació, això és el que es van trobar molts dels opositors que optaven a estabilitzar el seu lloc de treball a la. La convocatòria d'oposicions d'aquest cap de setmana ha estat un caos que ha situat al punt de mira la consellera de la Presidència,, de qui depèn l'àrea de L'oposició no es dona per satisfeta amb el cessament de la directora general com petent i demana que sigui la consellera qui assumeixi responsabilitats per la situació que van viure aquest cap de setmana les més de 13.000 persones convocades per fer els exàmens. A l'espera de saber què passarà, dues de les persones afectades relaten la seva experiència ava fer l'examen a la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, mentre queestava convocat a la facultat de Psicologia de la Universitat de Lleida. "Ens havien citat a les nou del matí i l'examen era a les deu", relata Homar. Les portes de la facultat no es van obrir fins a tres quarts de deu. "", explica. A Lleida, la situació era similar. Van entrar a la facultat passades les deu. "Ningú no ens deia res", lamenta Ricart. Un cop a l'aula,, i alguns dels opositors rebien missatges de persones d'altres facultats en les quals la situació era similar. "No se'ns donava cap explicació, anàvem seguint el que deia la gent", diu Homar.Dins de l'aula,, segons els dos testimonis. Mentre arribaven les proves, alguns van demanar per anar al lavabo, i van poder entrar i sortir sense problemes, sense presentar l'acreditació. Els examinands estaven asseguts l'un al costat de l'altre, sense la separació necessària. "Teníem la bossa, no ens van fer guardar el mòbil, ni els rellotges... Hi havia poc control, ens hauríem pogut intercanviar l'examen i ningú no hauria dit res", explica Homar. Tant a la facultat de Farmàcia com a la de Psicologia hi havia dos nois joves encarregats de controlar el transcurs de les proves. "La situació no era culpa seva, però anaven molt perduts i no sabien res", relata Ricart. Finalment, van començar a repartir els exàmens.Neus Homar va començar a fer la prova amb tres quarts d'hora de retard. Guifré Ricart no va començar fins passada la una del migdia. "Es van quedar sense full de resposta per al primer examen", recorda. Però no només això, també van faltar exàmens i fulls de resposta de la segona prova. Els dos joves que controlaven l'aula van haver de trucar el responsable i. A Barcelona, ja havien acabat la prova, a aquella hora. Ho sabien bé a la Universitat de Lleida perquè, segons explica Ricart, poc abans de començar la segona prova algú de l'aula va rebre un missatge sobre aquell segon examen per part d'alguna persona que ja l'havia acabat. Ell no va acabar fins passades les tres de la tarda.Quan va transcendir el caos de les oposicions la Generalitat va assenyalar l'empresa, contractada per prestar el servei d'organitzar les proves. Aquesta empresa, però, havia subcontractat una altra empresa, l', per controlar com els opositors feien els exàmens. Enmig de la tempesta política, el Govern ha encarregat un informe al gabinet jurídic per rescindir el contracte amb CEGOS i ha rellevat la fins ara directora general de Funció Pública per. La consellera Vilagrà compareixerà al Parlament per donar explicacions i es reunirà aquest dimecres amb els sindicats. Des de l'executiu s'ha demanat disculpes.Però, més enllà del vessant polític, què passarà amb els opositors? "", lamenta Ricart. El Govern ha obert un portal per notificar les incidències i poder analitzar cada cas. Sobre la taula s'ha posat l'opció de repetir les proves, però això té complicacions i tampoc seria just per a tothom. "Seria injust per a aquelles persones que els ha anat bé la prova, però tampoc podem saber si ha fet l'examen correctament,", apunta Homar. En tot cas, les impugnacions estaran a l'ordre del dia i diversos sindicats ja han exigit dimissions.

