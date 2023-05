Les eleccions a les cambres, més a prop

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts elque tindran lloc al mes de setembre. Entre altres mesures, es contemplen mesures com l'eliminació del vot delegat, pas que busca incrementar la seguretat jurídica de tot el procés. Durant el mes de maig es publicarà la convocatòria dels comicis, que concretarà la data i els detalls d'un sistema de vot que inclourà també mesures de doble validació pensades per garantir la legitimitat dels comicis.Com ha detallat el Departament d'Empresa, la previsió és acabar l'any amb els plens de les tretze cambres de comerç ja constituïts. "L'objectiu principal d'aquest nou decret ha estat ser el màxim de", ha ressaltat l'executiu. L'atenció política, però, està centrada en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona . L'actual equip de govern, que ara presideixprovinent de la candidatura independentista, concorrerà a la reelecció i s'apunta, per altra banda, la candidatura alternativa del directiuEl procés electoral, que tindrà, serà verificat per un auditor i per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. La nova normativa, elaborada per la Generalitat, que exerceix com a ens tutelar del procés, també contempla dotar a totes les cambres d’eines per digitalitzar el procés electoral de principi a final.L'anterior procés d'elecció de les cambres, celebrat el 2019, va recollirentre alguns participants, que en van recórrer els resultats. Entre aquests va destacar l'empresari i financer, candidat a les eleccions de Barcelona. Tusquets va denunciar recentment la violació dels seusen aquell procés, així com problemes de comptabilització dels vots electrònics.

