El Parlament accelera la llei de Junts per la sequera amb els vots d’ERC i el PSC

Un nou consens per fer front a l'emergència de l'aigua és cada vegada més a prop, després que la majoria del Parlament hagi donat llum verda perquè la proposició de llei de Junts es tramiti per. Hi han votat a favor el PSC, ERC i Junts, però també Ciutadans i el PP. En canvi, la CUP i els comuns, que fins ara eren pròxims als posicionaments dels republicans, han votat en contra. Aquesta proposta dels juntaires busca decret del Govern aprovat ara fa unes setmanes . Una de les principals rectificacions que inclou, però, és diluir o posposar el règim sancionador contra els ajuntaments que incompleixen, si bé encarasobre com fer-ho. Sigui com sigui, aquest dimarts s'ha superat un primer tràmit, ara s'ha obert un període d'esmenes, ihi haurà la votació definitiva.El moviment, propulsat per Junts, arriba després d'un cúmul de fracassos a l'hora d'assolir un consens per fer front a l'emergència. Primer va ser el decret del Govern, que ERC va salvar amb els seus únics vots. Després va arribar la cimera de l'aigua, però va acabar sense acord principalment per la disputa sobre el règim sancionador. Ara Junts ha mogut fitxa amb la intenció de "trencar" la "paràlisi" de l'executiu de, en paraules del diputat Salvador Vergés. "És una proposició de llei que s'enfoca a col·laborar amb els ajuntaments", ha expressat durant el debat i votació de la lectura única.Des d'aquest moviment s'obre un nou període negociador en què ERC, Junts i PSC s'intentaran posar d'acord a través de les esmenes. La proposta de Junts és fer una moratòria al règim sancionador fins a l'. El PSC, en canvi, des d'un inici volia, tot i que ara s'ha obert a iniciar les multes un cop els ajuntaments ja tinguin tots els ajuts i subvencions per preparar-se davant l'emergència. Aquesta última és una proposta a la qual s'ha obert ERC per intentar participar del consens dels altres dos grups majoritaris. Des de la CUP i els comuns, en canvi, consideren que els republicans s'han venut a la "", dos partits a qui atribueixen moure's per motius electoralistes a les portes de les municipals.Hi haurà ampliació.

