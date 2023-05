Catalunya Ràdio inicia la celebració dels seus 40 anys amb una cursa

Quin recorregut farà la Cursa de Catalunya Ràdio?

On es poden recollir els dorsals de la cursa?

A Barcelona , a l'Illa Diagonal. (Avinguda Diagonal, 557), el divendres 16 i el dissabte 17 de juny, de 10.00h. a 20.00h.

, a l'Illa Diagonal. (Avinguda Diagonal, 557), el divendres 16 i el dissabte 17 de juny, de 10.00h. a 20.00h. A Tarragona, a la delegació de TV3 del carrer Marquès de Montoliu número 4, el divendres 16 de juny, de 11.00h. a 19.00h.

a la delegació de TV3 del carrer Marquès de Montoliu número 4, el divendres 16 de juny, de 11.00h. a 19.00h. A Lleida , a la delegació de TV3 de l’Avinguda de l’Exèrcit número 33, el divendres 16 de juny, de 11.00h. a 19.00h.

, a la delegació de TV3 de l’Avinguda de l’Exèrcit número 33, el divendres 16 de juny, de 11.00h. a 19.00h. A Girona, a la delegació de TV3 de la Ronda Fort Roig número 20, el divendres 16 de juny, de 11.00h. a 19.00h.

Quant costarà la inscripció?

comença les celebracions del seu 40è aniversari amb una cursa commemorativa que insta tothom a participar-hi. La ràdio pública catalana ha anunciatque, a partir d'avui, les persones que hi vulguin participar ja es poden apuntar."L’esperit dels mitjans públics de Catalunya sempre ha estat i continuarà sent fer costat del teixit esportiu del país. 40 anys només es compleixen una vegada i l’efemèride mereix alguna cosa especial", expliquen des de la ràdio de la CCMA. La cursa se celebrarà el pròxim 18 de juny i estarà dirigida pel periodistaEl tret de sortida de la cursa de Catalunya Ràdio es donarà a dos quarts de nou del matí a la plaça Francesc Macià. Els participants enfilaran la Diagonal i passaran pels carrers d’Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, fins a arribar a la meta situada als voltants de TV3.Hi ha diferents punts repartits per tot el territori on es podran recollir el dorsal i el xip per córrer a la cursa.Segons expliciten des de la ràdio, per recollir el dorsal i el xip,t. En el cas de recollir-lo en nom d'una altra persona, és necessari portar el comprovant més una fotocòpia del DNI o passaport d'aquesta.No hi ha edat mínima per a poder participar en la cursa i la participació de 10 euros. En el cas que la persona que s'inscriu tingui un xip propi (xip groc), el preu serà de 9 euros. Usar-lo és obligatori i permetrà tenir accés a la informació del temps realitzat durant la cursa i descarregar-se del web el diploma.

