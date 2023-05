Els comuns reclamen un canvi de llei als pisos turístics: reduccions massives i llicències de tres anys

Elss'han convertit en un dels debats permanents de les últimes setmanes, i ara els moviments comencen a concretar-se. L'anunci de la conversió d'un bloc de 120 pisos de lloguer a noves llicències a Barcelona , en plena limitació del mercat turístic i amb una situació d'emergència habitacional, ha multiplicat les reaccions polítiques davant aquesta tipologia d'allotjament. Però no només en referència a la capital catalana s'ha denunciat una situació a revisar. El fenomen s'ha estès arreu del país., en menys d'una dècada aquesta xifrafins a registrar-ne. Així, en aquesta ocasió han estat els comuns els que han proposat al Parlament que hi hagi un canvi de llei que permeti acabar amb les llicències actuals -que són de per vida- i substituir-les per un sistema de revisió cada tres anys.En la seva proposta, En Comú Podem també ha detallat un seguit de supòsits que, a la pràctica, implicarien una forta reducció dels pisos turístics actuals. La clau de volta de la proposta és que la nova normativa. Això, amb la regulació catalana dels lloguers es va aplicar a 60 grans municipis del territori , molts d'ells amb una forta presència també de pisos turístics. Ara, però, la proposta planteja donar eines als ajuntaments perquè estudiïn com delimiten l'àrea tensa d'habitatge -pot ser només una part del municipi- i apliquin la restricció. A més, també es contempla un altre canvi clau:. És a dir, que tots els apartaments turístics es concentrin en blocs d'un sol ús.Ho han detallat la portaveu del comuns al Parlament, Jéssica Albiach , i la segona tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz . En roda de premsa, la també membre de Barcelona en Comú ha insistit que "si declares la zona d'habitatge tensionada i, per tant, reconeixes que tens un problema d'accés a l'habitatge, aquesta activitat [turística] no està permesa"., ha remarcat.Ho ha dit després que Albiach exposés que a Catalunya hi hamentre que gairebé hi ha 100.000 habitatges d'ús turístic. "", ha resolt, en la comparativa entre immobles assequibles de l'administració i els que s'han dedicat els últims anys al mercat turístic. Els comuns han defensat que la base de la modificació normativa ha de serper regular els allotjaments turístics.Sobre les possibilitats d'aquesta modificació normativa -que inclouria tocar la llei d'urbanisme i la de simplificació administrativa- els proposants han reivindicat que ara es té "l'oportunitat" de fer-ho perquè Junts ja no és al Govern. De fet, han insistit queper introduir aquests canvis, que sobretot facilitessin revocar les actuals llicències a perpetuïtat, però que l'espai postconvergent ho va aturar finalment. Ara, En Comú Podem reconeix que no ha treballat prèviament la proposta amb la resta de grups, però Albiach assegura que, i ha interpel·lat directament tant ERC com el PSC per arribar a una majoria suficient.Aquesta informació s'ampliarà.

