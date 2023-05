El Govern fulmina la directora general de Funció Pública després del caos en les oposicions

Destitució fulminant per mirar d'aturar les crítiques de l'oposició i també dels aspirants a funcionaris que aquest dissabte van viure el caos en unes proves per accedir a feines públiques., directora general de Funció Pública, serà rellevada en el càrrec, segons confirmen afonts governamentals. La plaça de Martorell forma part de la conselleria de la Presidència que lidera, a qui la resta de partits demanen explicacions per les situacions viscudes aquest cap de setmana. Vilagrà compareixerà -a petició pròpia- al Parlament per donar explicacions sobre les complicacions logístiques en els exàmens d'accés.Mentre lava assenyalar dissabte a la tarda l'empresa contractada per fer el servei d'organització de les oposicions, aquest dilluns s'ha sabut quevauna altra empresa, l' per controlar els opositors que feien les proves . En declaracions als mitjans, la secretària d'Administració i Funció Pública,, es vaals qui es van sotmetre als exàmens va obrir la porta a repetir algunes de les proves. Tot i això, ho va condicionar a les conclusions de l'informe intern que han encarregat per. "Estem a l'espera de l'informe jurídic, que ens indiqui si hi ha alguna vulneració dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'analitzar les situacions més personals", va exposar indicant també que es valoraran les "" de la companyia.Fins ara, s'ha demostrat queque va acabar generant el caos. L'ETT buscava deu vigilants d'exàmens i els oferia un sou de, el 29 d'abril de les 8.30 a les 13.30 hores. Hi havia uns requisits principals que anaven de ser una persona atenta, responsable i amb bona comunicació, a tenir facilitat per tractar amb els opositors i un nivell C o nadiu de català i castellà. La missió del seu contracte: vetllar per la correcta normativa de les proves i repartir i recollir els exàmens.Un total deaquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves es van fer de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona. Les places a les quals es presenten eren 1.534 llocs de treball de personal funcionari -que inclouen personal d'administració i serveis, personal d'execució penal, cos d'agents rurals i cos d'advocacia-, més 291 llocs de personal laboral transversal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor