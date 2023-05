La situació d'excepcionalitat per la sequera s'amplia a 495 municipis

Negociació al Parlament

Per segona vegada en tres setmanes, la portaveu del Govern,, ha comparegut al Palau de la Generalitat acompanyada del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA),, per valorar la situació de sequera que viu el país i que ha obligat a adoptar noves restriccions. En concret, l'executiu ha decidit ampliar a-fins ara els afectats eren 224- la situació d'excepcionalitat. "No és un només un problema de manca de pluges, sinó també d'altes temperatures", ha apuntat Plaja en el transcurs de la compareixença.Concretament,amb les quals es divideixen les conques internes han passat d'alerta a excepcionalitat:Embassament Darnius-BoadellaAnoia-GaiàCapçalera del TerL'EmpordàLlobregat MitjàPradesLlaberiaSerralada TransversalEs tracta del. En el cas del sistema Ter-Llobregat, on s'inclou l'àrea metropolitana de Barcelona, la declaració d'es produiria cap al setembre, si continua plovent molt per sota la mitjana.Reyes ha indicat que els episodis de pluja del cap de setmana ha donat dues setmanes de marge. "Necessitaríem que tot el maig fos així", ha ressaltat el director de l'ACA. ​De fet, Catalunya necessita deu episodis de pluja com els de dissabte i diumenge per superar la sequera, vigent des de fa dos anys i mig. La pluja va fer revindre rius i rieres. El gran beneficiat va ser el–cal tenir en compte que dissabte van caure quasi 60 litres a Ulldeter, on neix el principal riu de les conques internes- que va arribar a multiplicar per 15 el seu cabal.Tanmateix, de moment, les precipitacions. Cal tenir en compte que la pluja que cau es queda majoritàriament al sòl i a les plantes – la denominada aigua verda s'estima en el 80% - mentre que la resta s'escola cap a rius i aqüífers. Després d'episodis de sequera prolongats, aquest escolament és inferior. L'embassament deés dels pocs que està augmentant el seu volum. La fi del transvasament cap a Susqueda , sumat als ruixats de tarda dels darrers dies al Ripollès i Osona n'havien frenat la caiguda, que havia arribat a un mínim del 6,52% –a només mig punt del rècord històric-.Consulta aquíla situació d'excepcionalitat, ara vigent en quasi 500 localitats:Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.Reducció de la dotació de regen un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.Intensificació de la reducció del consum d'aiguai optimització dels processos.Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg dede caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).Queda prohibit el reg deen tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.Només es pot fer ompliment parcial ded’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.Mentrestant, al Parlament continuen les negociacions entre, elper la proposició presentada per aquests últims, que es continua negociant. El secretari general de la formació,, ha insistit que la prioritat és convèncer els republicans per tal que facin costat al plantejament, que matisa el règim sancionador als ajuntaments, l'aspecte que va encallar qualsevol acord en la cimera celebrada a finals de març a Palau . Tanmateix, Turull no s'ha estalviat crítiques a la consellera d'Acció Climàtica,, de qui ha sostingut que la gestió és "pèssima". També ha remarcat que s'està "institucionalitzant la incompetència", també en referència alcelebrades aquest cap de setmana.

