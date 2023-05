Retards importants a l'R2 de Rodalies per un incendi en un quadre de senyals a Gavà

Situació de problemes a Rodalies aquest matí de dimarts. La línia R2 pateix retards importants entre El Prat de Llobregat i Castelldefels des de primera hora del matí (al voltant de les 7:20 h) per un incendi en el quadre de senyals de l'estació de Gavà. Segons ha informat Rodalies en un comunicat, els serveis tècnics d'Adif treballen de manera intensa per restablir el servei.

⚠️ATENCIÓ! Un incendi a unes instal·lacions elèctriques a Gavà afecta la circulació de trens al tram El Prat – Castelldefelshttps://t.co/YAmu7df8rE — Rodalies Catalunya (@rodalies) May 2, 2023

Ara per ara,. Des de Rodalies afirmen que han habilitat reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i la capital catalana. No han quedat afectades cap de les línies secundàries, com l'R13, R14, R15, R16 o R17 en el seu pas per Vilafranca del Penedès.Des de Rodalies aal voltant de les nou de la nit, per unes causes que encara es desconeixen. Els tècnics d'Adif estan valorant les conseqüències del sinistre i treballen per solucionar-ho.

