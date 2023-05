Gir radical: els llibres més venuts de Sant Jordi van ser Xavier Bosch i Sala i Martín

No, els llibres més venuts perno van ser els de Gemma Ruiz i La Sotana, tal com va anunciar el Gremi de Llibreters el passatal vespre. Les dades de vendes recollides per Librired, que és la plataforma per controlar les vendes de llibres a l'Estat creada per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, la Cambra del Llibre de Catalunya i el govern espanyol, detallen que els més venuts van serConcretament, els títols més venuts van ser, en la categoria de ficció, i, de no-ficció.va ser també el llibre, amb, 500 vendes més que Les nostres mares de Gemma Ruiz.En el cas de la no-ficció, el canvi és encara més gran. El llibre dese situa enposició amb una mica més de 7.500 exemplars venuts, per darrere de: pecats capitals de Carles Porta (10.600). El primer de la llista és el nou deSala i Martín, que va vendre més d'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor