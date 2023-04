​El Barça femení es proclama campió de lliga

Una temporada per emmarcar

El retorn d'Alèxia

Elfemení s'ha proclamat campió de lliga aquest diumenge a la tarda després dea l'Estadi Johan Cryuff. Els gols de Laia Codina, Jana Fernández i Oshoala han servit perquè les blaugranes sumessin els tres punts que segellen el títol. Les jugadores deho han celebrat just en finalitzar al partit amb l'afició i la copa.Les blaugrana han aconseguit el títol quan encara falten tres jornades per acabar la Lliga F i amb 61 punts, a deu del segon classificat, el Reial Madrid. A més, han assolit un ple de victòries (26 de 26), només han encaixat cinc gols i n'han marcat 108. En tota la temporada, no han perdut cap partit i han encadenat 61 victòries consecutives.Aquesta és la quarta lliga consecutiva que obté el Barça i la vuitena en tota la seva història, més que cap altre club.A part de celebrar la lliga, el Barça també ha celebrat aquest diumenge el retorn de la seva estrella: Alèxia Putellas. Després de nou mesos de lesionar-se, la 10 del Barça ha tornat a vestir-se de curt i ha pogut jugar uns minuts contra l'Sporting.

