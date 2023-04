Es multipliquen les receptes d'un car fàrmac indicat només per la diabetis... perquè va bé per perdre pes

Els farmacèutics han notat que en l'últim any ha augmentat la demanda d'Ozempic, un fàrmac que només està indicat per a pacients amb diabetis tipus 2, però que també va bé per perdre pes, fet que explica la seva popularitat. Ho constata Marta Gento, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que observa que "s'ha diversificat" l'ús del medicament, tot i que de moment està fora d'indicació per tractar l'obesitat. Al seu torn, la doctora Núria Vilarrasa, de la Societat Catalana d'Endocrinologia, espera que se n'aprovi aviat l'ús per a l'obesitat i creu que la sanitat pública l'hauria de finançar perquè no hi hagi "pacients de classe A i B". L'obesitat afecta el 15% de la població a Catalunya i és un factor de risc important d'altres patologies.



L'Ozempic és un fàrmac que té com a principi actiu la semaglutida, que actua de la mateixa forma que una hormona produïda a l'intestí (GLP-1) i augmenta la quantitat d'insulina alliberada pel pàncrees. D'aquesta manera ajuda a controlar els nivells de glucosa a la sang i també fa créixer la sensació de sacietat. El fàrmac s'injecta amb una ploma i el preu del tractament per a un mes és de 128 euros, assenyalen des del sector farmacèutic.

L'obesitat és una malaltia: "Ningú vol pesar 150 quilos ni ofegar-se"

Està finançat pel sistema públic per a les persones amb diabetis, a qui no s'hagi pogut controlar els nivells de sucre i amb un índex de massa corporal per sobre de 30, indica, metgessa de família i especialista en pacients amb diabetis. També es pot receptar per a pacients amb diabetis amb un índex corporal inferior, però aleshores no està subvencionat.En la majoria de països d'Europa, aquest fàrmac només està indicat per fitxa tècnica per a pacients amb diabetis mellitus tipus 2, que afecta els adults. Ara bé, la semaglutida, sota el nom comercial dei amb una dosi superior, es va aprovar alsel juny del 2021 i se'n va popularitzar ràpidament l'ús, sobretot entre les celebritats. Hi ha altres fàrmacs per a l'obesitat, com la liraglutida i comercialitzat com a. Aquest sí que està indicat per a l'obesitat, però no està finançat pel sistema públic. El seu preu va dels 186 euros (3 plomes) als 283 (5 plomes). Tant la semaglutida com la liraglutida no provoquen baixades de sucre importants i els seus efectes adversos són lleus o moderats. Altres medicaments no s'han mostrat tan efectius per a l'obesitat.

