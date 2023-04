Les 6 millors sèries curtes (molt curtes) per veure en un o dos dies

Next NEWSLETTER SETMANAL Els highlights de la nova cultura i comunicació digital i els seus protagonistes més influents, amb accent català Subscriu-t'hi

El tiempo que te doy (Netflix - 10 capítols que no superen els 15 minuts: 2 hores)

The State of the Union (HBO Max - 10 capítols de 15 minuts: 2 hores i mitja)

Esta mierda me supera (Netflix - 7 capítols de 24 minuts: ni 3 hores)

The Bear (Disney+ - 8 capítols de 30 minuts: 4 hores)

A Very British Scandal (Amazon Prime Video - 3 episodis de 50 minuts: menys de 3 hores)

Obrir una plataforma. Veure desenes de recomanacions. Navegar pel menú. Saltar d'una pestanya a l'altre. I passen deu minuts. Vint. Mitja hora. HLa mínima estona que tenies de descans en els teus dies de festa, que volies aprofitar per veure alguna cosa a la televisió, han acabat a l'aigüera. No pateixis. No et caldrà repetir tota aquesta litúrgia innecessària que fa que et devori l'algoritme., ni minisèries gairebé,Magnífica, peculiar i sentidíssima història sobre una ruptura., productora, coguionista i protagonista al costat d', s'esquinça les vestidures per mostrar-nos el procés de la separació d'una dona (ella mateixa, és clar) de la seva parella., variant metratge entre moments del passat i el que està vivint en el moment actual. Primer són pocs minuts actuals i molts de temps enrere. A poc a poc, la catarsi funciona. O no?Un dels millors directors britànics lidera aquesta petita joia que ens presenta una parella en un pub just abans de la seva sessió de teràpia.afronten una realitat esfereïdora i és que potser ja no poden seguir junts. Però en cada episodi rememoren la seva vida passada, com van acabar plegats i que els ha dut fins aquíi va passar molt desapercebuda aquí.Inexplicablement Netflix va cancel·lar la segona part d'aquesta història que podria serentre. La jove Sydney s'enfronta a tota una explosió de sentiments que van lligats a la seva edat: quin és el seu futur, com està explorant la seva pròpia sexualitat, quina relació té amb els seus pares... però si a sobre li sumes uns misteriososque li estan despertant i li, la cosa es complica encara més.Un jove xef procedent del món de l'alta cuina torna aper portar la botiga de sandvitxos de la família. Aquesta comèdia promet és una de les més entretingudes de l'últim trimestre de l'any, en la seva manera d'abordar el classisme, els llaços familiars i la suposada reculada social que es pateix en fer un pas enrere en qüestions laborals. Senzillament, és una de les millors produccions televisives que es van estrenar el 2022. Especialment pel seu protagonista,, en una de les millors interpretacions de la temporada.selftape (Filmin - 6 capítols de 35 minuts: 3 hores i mitja)Fama, reconeixement, entrevistes, un suposat futur brillant. Aquesta sèrie, codirigida i interpretada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig, és un exercici immens deque barreja elements completament reals amb certes dosis dramàtiques. Però això només és part de l'embolcall: l'essència,el seu passat després de l'èxit de Polseres Vermelles.Segona part, completament independent, d'una de les minisèries britàniques de més èxit d'aquests últims anys, anomenada(la segona part substitueix l'English per British). Els tres episodis relaten el divorci del duc i la duquessaque es va acabar convertint en un dels casos legals més notoris del segle XX, amb conseqüències públiques de grans dimensions.

