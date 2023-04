Un Barça embravit liquida el somni del Betis

Després de caure contra el Rayo Vallecano en la jornada intersetmanal, aquesta nit els blaugranes han recuperat els ànims contra el(4-0). Des d'un xop Spotify Camp Nou, els'ha imposat als verdiblancs, que buscaven àvidament una victòria per apropar-se a la quarta plaça de la classificació, sobrepassant el Villarreal i la Real Sociedad, i així poder disputar la pròxima edició de la Champions League.El primer gol ha arribat ben aviat, quan en el minut 14' de partit, un magnífic centre dedes de fora de l'àrea ha estat contundentment rematat de cap per. El primer gol del jugador danès vestint la samarreta culer que, justament avui, tornava a trepitjar el camp després de sortir d'una lesió al bessó esquerre que l'ha mantingut apartat de la gespa durant les últimes quatre setmanes.El segon gol ha arribat 20 minuts després de la mà de, amb una pilota ràpida servida de luxe per. Tres minuts després, n'arribaria el tercer amb un increïble xut de-que per uns instants ha estat anul·lat, tot i que finalment el VAR l'ha acabat donant per bo-. El quart gol ja ha arribat al final de la segona part amb un gol en pròpia porta del Betis després d'una jugada conduïda pera l'interior de l'àrea.Durant el matx, que ha estat protagonitzat per un gran domini de joc pels del F.C. Barcelona, també s'ha viscut moltavisibilitzant-se especialment amb l'al minut 32' arran d'una doble targeta groga.Amb aquesta victòria, els deaconsegueixenrespecte al, després que els blancs també caiguessin aquest dimarts contra el Girona , amb la victòria d'aquesta tarda davant l'(4-2). El Barça ja es veu guanyador de la lliga.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor