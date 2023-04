Les persones que avui es jugaven obtenir una plaça estable de feina mereixen un tracte molt millor. Això d'avui no ha de tornar a passar, consellera @LauraVilagra — Alícia Romero 💜 (@aliciarll) April 29, 2023

. La jornada de proves per aconseguir una plaça de funcionari que ha tingut lloc aquesta tarda han enfurismat sindicats i aspirants. Per una banda, n'ha criticat la "" i IAC-CATAC parla de "" i "".. A més a més, laa Barcelona a primera hora de la tarda després de tot el matí d'incertesa per un problema a l'hora de repartir els models. IAC-CATAC critica Funció Pública per haver externalitzat l'organització de les proves.Des de la Generalitat estanper poder donar resposta als afectats, segons assenyalen fonts de Presidència. La Direcció General de Funció Pública s'ha reunit amb l'empresa encarregada de dur a terme el funcionament de les oposicions i, un cop s'hagi analitzat què ha passat, valoraran sia l'empresa facilitadora perLa portaveu del PSC al Parlament de Catalunya,, s'ha fet ressò del cas qualificant els fets d'"". La socialista exigeix que el govern demani disculpes per una "que clama al cel". "Això d'avui no ha de tornar a passar", ha sentenciat Romero anunciant que demanaran explicacions.Un total deaquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves s'han fet de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona. Les places a les quals es presenten són 1.534 llocs de treball de personal funcionari —que inclouen personal d'administració i serveis, personal d'execució penal, cos d'agents rurals i cos d'advocacia—, més 291 llocs de personal laboral transversal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor