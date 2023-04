Els Obama i els Spielberg visiten el monestir de Montserrat

L'expresident nord-americà Barack Obama, la seva dona, Michelle, el cineasta Steven Spielberg i la seva esposa, Kate Capshaw, han visitat aquest dissabte al migdia el monestir de Montserrat, a Monistrol. Hi han estat poca estona, cap a les 13:00 hores, i han visitat l'església. Tot, l'endemà del concert del seu amic Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic i abans de marxar de la ciutat de Barcelona.



Allò que vas a Montserrat i et trobes l’Obama. Un dissabte normal. pic.twitter.com/2BEPVI2gwQ — Albert Sancho (@ensanchu) April 29, 2023

És el cas de Barack Obama i Michelle, que van aterrar al Prat dijous a la nit, han fet parada en diferents punts de la ciutat . Acompanyats, això sí, d'Steven Spielberg i parella, amb qui van sopar a última hora del dijous al. Springsteen també va fer àpat amb ells abans d'inaugurar la gira que el portarà per diferents capitals europees.El matrimoni de l'expresident dels EUA va visitar eldel barri del Born, acompanyats d'Spielberg i Kate Capshaw. Segons els responsables de la institució, al predecessor de Donald Trump i Joe Biden li van "encantar" les obres dels artistes afroamericans Jean-Michel Basquiat i Kehinde Wiley, que va fer un retrat a Obama el 2018. Segons un representant del museu, Àlex Agulló, va ser l'expresident qui va demanar la visita, que ha durat 40 minuts.A més, els Obama i Spielberg van visitar l'emblema de la ciutat. Sí, es van apropar a lai la van visitar, però entrant-hi per una porta lateral per evitar l'atenció dels turistes que l'envoltaven. De fet, hi van entrar acompanyats de seguretat privada i els