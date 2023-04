Precipitacions que poden regar bona part de Catalunya

Aquest cap de setmana esperem ruixats que poden acabar deixant precipitació a qualsevol punt. ⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 14:00 a dl. 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/aUdLRE9T01 — Meteocat (@meteocat) April 29, 2023



La previsió de la pròxima setmana

Aquest, amb pics de temperatura per sobre dels 30 graus a punts de Ponent, la vall de l'Ebre i el Prepirineu occidental,pot acabara bona part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya () ha actualitzat la previsió de precipitacions que regaran bona part del territori, excepte a la costra central, la Costa Daurada i la zona de les Garrigues.Elss'espera que comencin, cap a primera hora de la tarda, per tota la zona de Ponent i vagin avançant. El Meteocat ha precisat que els ruixats poden sera les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, Osona i la Garrotxa, on poden caureLes pluges poden mantenir-se la segona part del dia, estirant-se fins. De cara a diumenge, el pronòstic preveu un, encara que entre el matí i el migdia, la precipitació quedaràPel que fa a la setmana vinent,. Però la següent setmana ja s'observa que aquesta tendència no és clara. Pel que fa a la precipitació, la setmana següent continuarem amb valors per sota la mitjana del model climàtic. Aquesta situació podria canviar la següent setmana, i a punts del nord i est del país es podrien registrar valors per sobre la mitjana.

