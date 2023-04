Els millors moments de Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic: «Hola, Catalunya!»

"Hola, Catalunya!"



Michelle Obama, corista de luxe

Michelle Obama i Kate Capshaw, dona d’Steven Spielberg, coristes de luxe al concert de @springsteen a l’Estadi Olímpic #inforac1 #Springsteenbarcelona pic.twitter.com/gKNoPUFYe3 — Maria Cusó Serra (@MariaCuso) April 28, 2023

Michelle Obama dancing at tonight’s Springsteen concert in Barcelona pic.twitter.com/en0G74x16d — SpringsteenPitQ (@SpringsteenPit) April 28, 2023



Springsteen retrona a tot Barcelona

Des de la plaça Alfonso Comín, a uns 8 km de l’estadi, se sent perfectament el concert de l’⁦@springsteen⁩ a Barcelona 😳 pic.twitter.com/fB5tGIBmMg — Àlex Font Manté (@alexfont) April 28, 2023

Flipo. A Gràcia/Riera de Cassoles se sent el concert de Bruce Springsteen. Però molt.😳 #Springsteenbarcelona #SpringsteenTour2023 pic.twitter.com/pjCz2jlseo — Xavier Muixí Solé (@xmuixi) April 28, 2023



"Us estimem, us estimem, us estimem!"

Els alcaldables de Barcelona no s'ho van perdre

Quina meravella!



Estàs regalant a #Barcelona i al món sencer (a mi també!) una injecció immensa de música, vitalitat, poesia, intel·ligència i potència!



Ho estem gaudint a fons amb la meva filla Clara!



Gràcies, Bruce @springsteen!#BruceSpringsteen pic.twitter.com/DRykbvA3xk — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) April 28, 2023

Hi havia molta expectació amb el concert de Bruce Springsteen a Barcelona . Bé, amb el primer dels dos concerts que ha fet a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de la capital catalana. El segon serà diumenge. I l'arrencada no ha decebut. Els nervis no només eren per un altre xou de The Boss, que tornava a la ciutat en el que, possiblement, serà un dels últims xous que faci, ja que l'artista nord-americà farà enguany 74 anys. Les expectatives també eren altes pels convidats de gala que ha portat, de la talla de l'expresident dels Estats Units Barack Obama i la seva dona, Michelle, o del director de cinemaSpringsteen s'ho ha passat en gran. Com ja és habitual, ha començat el concert amb aquestes paraules:, demostrant un cop més el seu afecte cap al país davant de cinquanta-cinc mil espectadors que han omplert el recinte. Aquesta benvinguda ha donat pas a la primera cançó del xou No Surrender. A partir d'aquí, el cantant ha continuat sent fidel a la tradició i ha continuat l'espectacle amb Ghost.era, juntament amb el seu marit, l'expresident dels Estats Units Barack Obama, una de les espectadores més destacades de l'Estadi Olímpic. Si bé, no es va limitar a espectar i es va llançar a pujar a l'escenari per fer de corista d'Springsteen en la cançó. I ho va fer de la mà de, dona d'Steven Spielberg.Springsteen retrona per tot Barcelona La música de The Boss va fer vibrar l'Estadi Olímpic de Montjuïc, però no només aquest. Les cançons es van sentir -i notar- a quilòmetres de l'epicentre del concert. Diverses persones van compartir a les xarxes socials com se sentia l'activitat a lao al, per exemple.L'experiència amb el català de l'artista no va acabar amb l'"Hola, Barcelona! Hola, Catalunya!" i, més endavant, també es va atrevir amb un "" que va enamorar el públic de l'Estadi Olímpic i Catalunya sencera. I encara falta un concert més per celebrar, on The Boss podria llançar alguna proclama més en català.El d'aquesta nit ha estat el primer concert de la gira europea del Boss, que el farà rodar per diverses ciutats del continent fins al 25 de juliol. El d'aquest dijous és un, també, per l'expectació mundial que ha despertat, i és que hi ha multitud de periodistes musicals europeus que s'han acreditat per seguir-lo en directe en totes dues nits.Els fans més incondicionals de l'artista fa setmanes que feien cua per ser a primera fila. Aquesta tarda, per fi, cap allà les 18:00 s'han obert les anhelades portes de l'estadi i s'han produït les primeres corredisses per ser davant de tot. L'ambient ha estat excel·lent: festiu i emotiu alhora. Les entrades estan exhaurides per ambdues nits.del recinte, on s'han extremat les mesures de seguretat en un concert que quedarà gravat a la retina, ben segur, de molts i moltes. Diumenge més.

