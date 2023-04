Aquest és el primer mapa de la història que reconeix Catalunya com a país

Això no té preu: el primer mapa de Catalunya de la Història, el primer on apareix definida com a país, amb els seus límits. L'encarregà la pròpia Generalitat a qui millor feia els mapes, els neerlandesos, i el cartògraf Jan Baptist Vrients féu aquesta joia el 1602. Fil | 📷 BNF pic.twitter.com/ZxWpmWx2lk — Efemèrides d'Arquitectura (@efemarq) April 28, 2023

Eldel qual es té constància està titulat com a Nova principatus Cataloniae descriptio. La Generalitat va encarregar la peça a, un cartògraf neerlandès amb una bona reputació. De fet, com el cartograma era per compte dels diputats del General, Vrients els hi va dedicar.El mapa ha estat compartit per Efemèrides d'Arquitectura a Twitter, un compte amb gairebé 40.000 seguidors i seguidores que assegura que de la primera edició només se'n conserva un exemplar a la, però també es pot accedir a la versió digital La peça està dividida en sis fulls i conserva detalls tan curiosos com els antics noms dels municipis més representatius d'aquella època, és a dir, de principis del. Sant Colgat, Espitalet, Martorel, Vila franca, Capeliades, Molin de reig, Aulesa són alguns exemples. La, aleshores emmurallada, s'identifica fàcilment per la Rambla dibuixada i també s'hi aprecia el carrer del Carme, el carrer de l'Hospital i el carrer de l'Arc del Teatre.

