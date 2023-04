Ridícul càstig al Madrid per la batalla campal a l'Eurolliga

Hi havia molta expectació per conèixer la decisió que el jutge independent deimposava als jugadors deli eldesprés de l'escandalosa i lamentable batalla campal al WiZink Center de dijous al vespre, que va acabar amb el partit suspès a 1 minut i 40 segons del final després de l'exclusió d'una vintena de jugadors. Finalment, però, la decisió ha estat més aviat salomònica -tenint en compte que s'enfrontaven a quatre anys sense jugar- i és que l'esportista més mal parat, Yabusele, només tindrà cinc partits de sanció.L'alapívot francès, al qual la seva pròpia família va haver d'arrossegar fins als vestidors en plena baralla perquè estava fora de si, va fer una clau de judo i lesionar l'exblaugrana Dante Exumm. Amb aquest càstig, Yabusele no tornarà a jugar a Europa fins a la pròxima temporada. A banda d'ell, la competició ha sancionat Punter amb dos partits i Deck i Lessort amb un, per la qual cosa sí que podrien jugar la final four. El lletrat ha precisat que ha sancionat només als que "inequívocament" van cometre alguna mena d'agressió.En el cas de Punter, que va ser el receptor de l'antiesportiva de Llull que va originar la baralla, li han caigut dos partits per donar un cop de puny a Musa. Ell podria arribar a jugar un partit de la final four per la benevolència de la sanció. Pel que fa als dos últims jugadors sancionats, Gabriel Deck (Reial Madrid) i Lessort (Partizan), tots dos amb un partit, tenen garantida la seva participació en la cita de Kaunas en cas de classificació. L'argentí va agredir Punter i el de Martinica, Musa. A banda dels partits, tant el Madrid com el Partizan han estat multats amb 50.000 euros. Cap dels càstigs és recurrible.

