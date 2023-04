Així ha estat el dia d'Obama a Barcelona

🚨Ya están Barack y Michelle Obama en Barcelona



🎥La comitiva les escolta hasta el hotel Gran Florida, en lo alto de Barcelona



Els concerts queofereix aquest cap de setmana a Barcelona han despertat passions de catalans d'arreu. Hi ha fans que fan cua a les portes de l'des de fa dies per poder ser els primers a accedir-hi i d'altres que aprofiten per visitar la capital catalana mentre es fa hora d'apropar-se a Montjuïc.És el cas dei Michelle, que van aterrar al Prat ahir al vespre i han fet parada en diferents punts de la ciutat. Acompanyats, això sí, d'i parella, amb qui van sopar a última hora del dijous al restaurant Amar. Tots dos són a Barcelona per anar aquest divendres al concert d'Springsteen, que també va fer àpat amb ells, i inaugurar la gira que el portarà per diferents capitals europees.L'expresident dels EUA han visitat aquest divendres al migdia eldel barri del Born de Barcelona, acompanyats d'Spielberg i Kate Capshaw. Segons els responsables de la institució, al predecessor de Donald Trump i Joe Biden li ha "encantat" les obres dels artistes afroamericans Jean-Michel Basquiat i Kehinde Wiley, que va fer un retrat a Obama el 2018. Segons un representant del museu, Àlex Agulló, va ser l'expresident qui va demanar la visita, que ha durat 40 minuts.A més, els Obama i Spielberg han visitat l'emblema de la ciutat. Sí, s'han apropat a lai l'ha visitat, però entrant-hi per una porta lateral per evitar l'atenció dels turistes que l'envoltaven. De fet, hi han entrat acompanyats de seguretat privada i els Mossos d'Esquadra.

