Anna Erra: «De moment no és la meva intenció postular‑me com a presidenta del Parlament»

"Al llarg del temps m'he adonat que m'he hagut de treballar més la confiança de la gent pel fet de ser dona i demostrar que no és qüestió de sexe sinó de validesa i capacitat per portar un project"

Anna Erra, al seu despatx. Foto: Adrià Costa Rifà

Erra governa amb majoria absoluta des del 2019. Foto: Adrià Costa Rifà

L'alcaldessa de Vic també és membre de la direcció de Junts. Foto: Adrià Costa Rifà

Erra es dedicarà ara a la seva acta com a diputada. Foto: Adrià Costa Rifà

"Des de Junts mai provocarem apartar Laura Borràs, estem al seu costat"

L' , anunciava l'estiu del 2022 que no es presentaria com a candidata de Junts al consistori vigatà a les eleccions municipals del 28 de maig . Una decisió meditada, explica, després de dos mandats consecutius al capdavant de la ciutat. El seu nom, en els últims mesos, ha transcendit la política municipal: la situació judicial de condemnada per corrupció i amb l'escó en risc per l'amenaça de la(JEC)- fa que hi hagi sectors de Junts que la vegin com a relleu de Borràs a la presidència del Parlament. En aquesta entrevista aindica que, "de moment", no es postularà.Erra també repassa la seva trajectòria a Vic, que va arrencar el 2007, i que ha inclòs unaobtinguda el 2019. La capital d'és un dels feus que Junts aspira a mantenir la nit electoral del 28-M al costat de- Ara és una Anna Erra amb molta més experiència, que ha rebut moltes més clatellades i que ha anat teixint una cuirassa perquè la política municipal és molt agraïda, però també té un impacte constant amb les persones. Quan tens un càrrec a on es prenen decisions no sempre agrades a tothom, i aquest fet fa patir. En queda la meva manera de ser: sempre he intentat fer política propera, d'acostar-me i escoltar les persones, de diàleg i la idea de treballar en equip, no només amb els regidors o el personal del consistori sinó també amb les entitats i els ciutadans. L'administració, l'Ajuntament, no pot arribar a tot. Vic té la sort de la riquesa del seu teixit associatiu i se li ha de posar el camí fàcil, perquè la seva feina és important per a la ciutat. Sempre he intentat mantenir aquest pensament i funcionament, però és evident que, després de tants anys a la política municipal, et poses la cuirassa perquè reps clatellots.- D'entrada va haver-hi un factor previ quan vaig decidir fer un pas endavant. En aquell moment, uns tenien la percepció que l'alcaldable havia de ser un candidat d'Unió –Josep Arimany- i nosaltres dèiem que havia de ser de Convergència. Aquest va ser el primer entrebanc que vaig haver de superar, i cal destacar que, per sort, es va saltar fàcilment i amb en Josep Arimany hem treballat sempre colze a colze.El segon factor era fer el pas com a dona. Sempre m'ha sorprès que hagués de ser jo, l'any 2015, la novetat. En altres poblacions, el fet que hi hagués una alcaldessa ja era una normalitat. A Vic tot just arribava en aquell moment i suposava trencar amb els estereotips de la gent de la ciutat. A algunes persones els va agradar, d'altres van fer un vot de confiança, però també d'interrogant, perquè es preguntaven si la ciutat aniria bé amb una dona al capdavant. Al llarg del temps m'he adonat que m'he hagut de treballar més la confiança de la gent pel fet de ser dona i demostrar que no és qüestió de sexe sinó de validesa i capacitat per portar un projecte.- Políticament, no. Aquest últim mandat he articulat un equip amb dones al capdavant. Cada cop passa menys, i des del primer a l'últim dia del meu pas per l'Ajuntament de Vic he vist una evolució positiva en aquest sentit. Ara ens fixem en la capacitat de la persona sense mirar si és home o dona. La ciutat ha demostrat maduresa.- Quan valorava la possibilitat de tornar-me a presentar com a alcaldessa l'any 2019, pensava que un partit té dues parts. El 2015, com a primera dona que assumia l'alcaldia de Vic i liderant un nou projecte, encara hi havia un punt d'ingenuïtat. Però el 2019, era l'examen: havia presentat un projecte i la meva manera de treballar. Assolir la majoria absoluta és la màxima confiança que et poden brindar els ciutadans. Et fa sentir satisfet, que vas ben encarrilat, que la ciutat compra la teva proposta i et dona marge per acabar-la. Tenia molt clar que serien vuit anys, quatre en són pocs. Tot i la majoria absoluta no hem deixat d'explicar ni de consensuar, però sí que t'ajuda, en certs moments, a tirar pel dret, et dona seguretat. L'administració és molt lenta, i amb una pandèmia pel mig encara més, i la majoria absoluta ha ajudat a agilitzar l'execució de projectes.- És normal. Sempre hem explicat els projectes i hem escoltat les propostes de l'oposició per enriquir-los. En el primer mandat -2015-2019- l'oposició va intentar marcar el nostre projecte de ciutat, aquest és el joc polític. Aquells quatre anys, vam haver de negociar molt més i tot s'alentia. Amb la seguretat de la majoria absoluta acceleres els tempos.- Com a ciutat va ser dur haver d'acceptar un partit que anava amb certes proclames i demostrava que teníem alguns punts dèbils que calia treballar. En el meu primer mandat com a alcaldessa ja va baixar i el 2019 ja no es va poder presentar per inhabilitació. El tema de la immigració, que és on aquests partits es fan forts, va ser latent a Vic. En poc temps la ciutat va rebre una onada de nouvinguts, però sempre s'ha treballat a escala social, en cohesió, per entendre els drets i deures de tothom, per conèixer les noves cultures. És un procés llarg que implica molt de temps, i la ciutat ho va entendre. No ens agrada que entrin partits d'aquestes característiques a l'Ajuntament perquè generen divisió, odi i pors. El problema el tenim amb les persones incíviques, i aquest fet no va lligat amb la cultura ni amb les nacionalitats.- Els alcaldes d'aquell moment ho vam viure amb força, passió i nerviosisme. Sabíem el paper clau que hi jugàvem els municipis i vam traslladar al nostre president que els municipis hi seríem. Fa massa temps que com a país ens cal reivindicar els nostres drets i deures, i sobretot, aquest procés de llibertat. A cada municipi hi havia d'haver el referèndum i els ajuntaments i la ciutadania hi van jugar un paper històric. Tothom es va alinear en un gest de democràcia. La resposta de Vic va ser un orgull, una ciutat que lluita clarament per a la independència. Recordo com s'omplia la plaça Major amb les manifestacions, el 3 d'octubre... Tenim una vigatana a l'exili [Marta Rovira, secretària general d'ERC] i gent propera que està patint la repressió.- Sempre recordo la primera reunió on ens deien que s'acostava una pandèmia, i vam haver de decidir no fer el Mercat del Ram. Són aquelles lliçons que et dona la vida. Veure com tot el consistori i tota la ciutadania es va arremangar, com ens vam sobreposar a la situació. A Osona, en una setmana es va fer un hospital! És la capacitat que demostra la persona humana. Amb l'equip de govern ens reuníem cada dia per aprendre a gestionar una situació desconeguda i que constantment canviava. Tothom tenia clar que n'havíem de sortir, i la relació amb la resta de partits del consistori també ens deixa bons moments dins de les circumstàncies, igual que amb tot el teixit associatiu.- Ho tenia molt clar, però vaig esperar el moment adient per explicar la meva decisió. De manera subtil vaig parlar amb el meu equip per trobar un relleu consensuat.- No vaig donar massa marge, ho vaig comunicar amb un temps estratègic perquè no em poguessin convèncer (riu).- Com que és una decisió personal i volguda és més fàcil. Hi ha moments que costa perquè parlen de futur i tu ja no hi ets, o es prenen decisions i has de deixar pas... A vegades tens una relació estranya amb tu mateixa i amb el paper que exerceixes. Però també és agradable tenir aquesta sensació. Estic tranquil·la.- L'Albert és un home de consens, una persona molt preparada i que amb poc temps –només fa quatre anys que està al consistori- s'ha fet una visió molt clara de la ciutat i dels projectes. Una persona que sap escoltar, treballadora i transversal, amb molt sentit de l'humor, optimista, encara un pèl tímida, amb un gran cor i que es desfà per la ciutat. Quan el vaig anar a buscar, com a alcaldessa, li volia donar una carpeta complicada, i l'àrea de manteniment feia temps que la tenia al cap. Sempre l'hi he vist aptituds i celebro que hagi entomat el repte.- L'Albert m'ho va demanar i m'agrada poder-ho fer. S'ha articulat un bon equip amb gent molt potent i sempre em trobaran per treballar per a la ciutat, però ara em toca desaparèixer. M'emporto coneixement, estima per a la ciutat i tot el que he gaudit intentant fer-la millor.- Vic, Osona, la Catalunya Central... Els alcaldes d'aquest territori podem aportar una visió descentralitzada del país. Fora de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana també es generen oportunitats. No volem una Catalunya Chupa-Chup, com deia el conseller Puigneró, amb un centre fort i un voltant fluix. Catalunya ha de ser rica a tot arreu.- Aquest tema el vaig portar fins al Parlament, com a país són uns deures que teníem amb aquest territori. A Osona li sabrà greu, pel fet de perdre municipis i per l'encant que té el Lluçanès, però a nivell de consell comarcal i en nombre d'habitants afectarà poc. Ara venen quatre anys de Mancomunitat de municipis i no se sap amb quins serveis podem quedar lligats, i sempre em diuen que continuaran venint al Mercat de Vic (riu).- A vegades les situacions te les trobes. Ara soc diputada i no aspiro a res més.- Per aconseguir la presidència del Parlament vam donar els vots al president Aragonès. Aquesta cadira ens toca, però som conscients que, en el moment que marxem del govern, el pacte es trenca. Un cop quedi l'escó buit veurem si veritablement queda en mans de Junts, i si és així, haurem de decidir si l'ocupem, i qui l'ocupa. Encara hi veig tres fases: que la cadira quedi buida, si serà de Junts i qui l'ocuparà.- De moment no és la meva intenció. Pot ser qualsevol dels 32 diputats del Parlament i hem d'estar tots a disposició. L'altra cosa seria que com a partir o grup parlamentari així es decidís.- Des de Junts sempre hem dit que s'ha apartat la Borràs abans que la normativa del mateix Parlament ho contempli així, a més que ha tingut un judici en el qual se l'ha castigat molt més per la persona que pel que veritablement ha passat. Com a Junts mai provocarem apartar-la i estem al seu costat.- Hi ha una idea de partits on sembla que tothom hagi de ser molt homogeni. La novetat de Junts és l'heterogeneïtat, el fet que hem estat capaços d'ajuntar-nos per l'1 d'octubre i la independència. Que hi hagi visions diferents no significa que hi hagi d'haver un trencament, i en el nostre cas, sovint aquesta visió de trencament ve de fora. Per exemple, vam sortir del Govern i, evidentment, no tothom hi estava d'acord, però això no ha creat divisió en la unitat del partit.- Si algú té aquest dilema a l'hora d'anar a votar és perquè no és votant de Junts. La capacitat que el partit ha tingut a l'hora de fer llistes municipals demostra que la força de Junts és la d'un projecte que no s'ha vist castigat per les circumstàncies.- En aquell moment continuar a Govern era molt difícil. Els acords que havíem fet amb ERC no es complien, sobretot en temes de país. Aquest fet ens feia sentir incòmodes. Evidentment que estant a Govern pots prendre moltes més decisions, però Junts va fer un gran acte de generositat pel que fa a la coherència política. Ara treballem constructivament des de l'oposició i pel país.- M'agradaria que em recordessin en positiu, que vaig intentar treballar al màxim per la ciutat.- A partir del 17 de juny seré només diputada al Parlament.

