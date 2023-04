Daniel Vosseler: «Collboni m'ha copiat el projecte d’habitatge social»

Daniel Vosseler, durant l'entrevista Foto: Cedida

"Jo fa quatre anys que defenso el model de gestió que va proposar Sandro Rosell, però celebro que em copïi: és el model del futur municipal"

"Colau té com a referent París, sobretot en polítiques d’habitatge. Jo te la regalo París, pels guetos, està devorada"

"Volem que el nou clínic es construeixi a la Fira de Barcelona. No pot fer-se a la perifèria"

"Les motos són un tret distintiu de Barcelona: hem d'obrir el carril bus a les motos"

"El premi al documental de Ciutat Morta s'ha de retirar. Hi ha agents que s'han quedat tetraplègics"

(Barcelona, 1973) és advocat des de fa 25 anys i ha dedicat la darrera legislatura a preparar una plataforma que pugui fer el salt a l’Ajuntament deamb una missió: convertir la ciutat en "la capital" de la. Afirma que l’eix del seu programa, basat en la, l’l i la, l’han volgut capitalitzar altres actors polítics.en l'aposta per perfils tècnics. El candidat del PSC,, en el projecte per pal·liar la manca d’habitatge social, centrat en la construcció de 40.000 pisos i el reaprofitament de 10.000 locals; i l'alcalde de Badalona,, en les mesures d’intervenció ràpida en els casos d’ocupacions.Vosseler renega dels dos mandats d'Ada Colau. Proposa revertir la proposta deimpulsada en la darrera legislatura en favor deli denuncia el tracte pejoratiu cap a les, que l’advocat considera com l’aposta per descongestionar la capital catalana. El líder del partit Barcelona ets Tu repal despatx d’una de les plantes del seu bufet d’advocats, reconvertida en la seu del partit i decorada amb un exemplar del Triangle. Vosseler s’expressa de manera franca i volcànica, i es considera un home d’idees clares i pragmàtiques. Considera el partit d’com l’única força política amb qui, en cas de tenir representació, no podria arribar a cap acord.– Jo no sóc anti res, però amb Ada Colau som incompatibles. No ha complert res del que va dir que faria. Els nostres programes són incompatibles. Si entréssim a l’Ajuntament i el nostre partit investís a l'alcaldessa, no em podria mirar al mirall. Barcelona està en una situació d'emergència. Un 30% dels veïns estan al llindar de la pobresa i som la ciutat amb més locals buits de la Unió Europea. Hem de reimpulsar l'activitat empresarial. A Barcelona som 140.000 autònoms. A diferència de Madrid, no tenim ministeris, ni Congrés, ni Senat, ni ambaixades, però teníem teixit productiu. El 2017, 5.200 empreses van marxar de Barcelona. Això té un impacte molt gros en clau de càrrega tributària. En un any perdem l’equivalent del Mobile World Congress.– Amb tots menys amb Ada Colau.–Jo haig de respectar la voluntat dels meus veïns. Si la primera força és Trias, Maragall o Collboni he de respectar la voluntat dels ciutadans, perquè estaran conformes amb el seu model. I per tant hi pactaria carrers, infraestructures, habitatge… fins i tot els investiria. Som programàtics, no ideològics. Els nostres programes són compatibles amb tothom menys amb En Comú Podem.– Se’ns ha imposat un model que legitima haver d’esperar-se dos anys per obrir un negoci, per les traves que posa l’administració. Amb Barcelona ets Tu això s’acabarà. Impulsarem un sistema de visat autoregulat per eliminar la burocràcia. En el moment que s'accepti el visat per part dels col·legis corresponents –si és un projecte d’obres al d’arquitectes, si és per qüestions legals al d'advocats– el pagament de la taxa a les administracions serà automàtic, i el dia següent ja es podrà engegar el projecte de negoci.– El nostre objectiu pel 28 de maig és treure 150.000 vots i començar a construir. La missió del partit es fer de Barcelona la gran capital de la Unió Europea. A mig termini, volem créixer i desenvolupar la "gran capital" que tingui un rol similar al de Nova York als Estats Units. Per fer-ho, ens presentarem als 163 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tornarem a connectar la política amb el món real.– Això és perquè cap mitjà pregunta per nosaltres. Ens volen enfonsats. El setembre vam fer un acte a Montjuïc. Era una demostració de força, si a nou mesos de les eleccions no érem capaços d’omplir amb 1000 persones haguéssim hagut de deixar-ho córrer. Per primer cop vam tenir una gran presència de mitjans, hi va anar TV3, fins i tot. Es pensaven que l’acte seria un fracàs, van venir a certificar la nostra mort. L’aplec va ser un èxit, vam omplir però no vam sortir a cap mitjà, no volen reflectir cap impacte positiu del nostre partit.– El funcionament de Barcelona ets tu és incompatible amb la llista que proposa Xavier Trias. El nostre estatut limita l’estada en càrrecs representatius a dos mandats, el 90% de la seva candidatura ho incompleix. Trias es presenta amb Junts, una estructura on es fan equilibris entre el món local i el català, i que pot implicar renúncies de programa. Som els únics que no tenim les mans lligades. La seva llista és de polítics i el nostre projecte es basa en perfils tècnics, allunyats de la ideologia.– No tenim ideologia, som transversals. La plataforma té gent de dretes i d’esquerres; unionistes i independentistes. Els nostres principis són la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i l’humanisme. Som el partit dels autònoms i les PIMES i, per tant, hem substituït la ideologia per la gestió: demanem els mateixos requisits amb què funcionen les empreses. A Barcelona ets tu els candidats han de tenir experiència en l’àmbit pel que es presenten. Exigim gent amb formació i experiència al sector i que hagi demostrat coneixement per gestionar.– Sandro Rosell m’ha copiat. Celebro que ho faci, perquè avala el meu model, que és el futur de la política municipal. Estic encantat que em copiï la idea d’una Barcelona de gestors i sense polítics, però jo ja fa quatre anys que ho defenso.– Tenim bona relació. Vam parlar d’anar junts però si vols ser alcalde has de tenir un equip al darrere, un exèrcit al darrere i Rosell no les tenia totes, per això dubtava de si presentar-se.– La nostra proposta pesca un tipus de vot diferent, es nodreix de l’absentisme: a les darreres eleccions al Parlament, més de la meitat dels vots van ser nul·ls o en blanc [Les eleccions del 14 de febrer del 2021 es van celebrar enmig de les restriccions per la pandèmia, amb una participació del 53%]. La gent ja no confia en la política, demana canvis de model. Barcelona ets tu no és de polítics, sinó de gestors perquè en les nostres enquestes el 71% dels enquestats ho avalaven.– Amb l’arribada de les eleccions tots els candidats s’han afanyat a proposar solucions. Fa tres anys que vaig presentar un pla de 50.000 pisos: són 40.000 habitatges i 10.000 locals transformats en habitatge, aplicant-hi un canvi d’ús. D’aquests, la meitat han de ser públics.– Jaume Collboni m’ha copiat la proposta d’habitatge. Tenim marge per construir a la Sagrera, la Zona Franca, Marina Verd i la zona del Poblenou. Però la ciutat pot construir 4.000 habitatges per any. Qui digui que en pot fer més és un sopar de duro. No tenim maquinària, ni capacitat de fer més obra.– Mig món construeix al mar. No seríem els primers de fer-ho, tampoc a Barcelona: la Barceloneta i l’Hotel Vela estan construïts al mar. Farem determinades estructures plantejades al litoral, que explicaré en campanya electoral.– Farem un Central Park a Montjuïc. Hi redirigirem tot l’oci nocturn. Barcelona ha de ser una ciutat transversal: volem que es puguin fer graffitis, per exemple, però ha de ser amb ordre. Res de graffitis en esglésies ni monuments. Acabarem amb les raves a les dues de la matinada, que són culpa de la tolerància i la sensació que les normes poden saltar-se.– Hem de diferenciar el turisme de qualitat del de luxe, que respecto però no és la prioritat. El turisme de qualitat és el familiar, per exemple: que vingui a veure els monuments, el clima, que gaudeixi de Barcelona de dia i de nit. Vull recuperar la nit de Barcelona: que sigui romàntica, amb obres de teatre i oferta cultural. També volem recuperar el turisme empresarial: recuperarem les 5.000 empreses que han marxat.– Barcelona té 98.000 places d’hotel.– Tenim l’Hotel Juan Carlos tancat des de fa 4 anys, per exemple. No puc permetre que Barcelona tingui estructures com aquesta tancades per interioritats empresarials. Barcelona té una prioritat i no és fer hotels, però també en farem. Jo hagués construït l'hotel Four Seasons: eren 400 llocs de treball de qualitat, amb 100 marques implicades.– A mi el Clínic m’ha salvat la vida: fa dos anys vaig tenir una leucèmia. El pronòstic era molt dolent, entrava a pal·liatius i em donaven 14 dies de vida. Vam fer un tractament experimental i va funcionar. És el segon millor hospital d’investigació però té unes infraestructures de fa mig segle. Cal fer el nou Clínic però no pot destinar-se a la perifèria, a d'estar al centre de la ciutat. Nosaltres proposem fer-los a l’antiga Fira de Barcelona, a Plaça Espanya. És el lloc més ben comunicat de tot Catalunya. Prefereixo tenir el Clínic a les portes del nou Central Park que farem. Cal parlar-ne amb el Clínic, primer. Si ells no ho volen, no té sentit.– Estic en contra de les estructures fetes per imposició. La superilla de Gràcia, feta amb consens amb els veïns, ha estat un èxit. Calia fer-la i estic encantat que hi sigui. En canvi, la de Poblenou s’ha imposat. Ada Colau té com a referent París, sobretot en polítiques d’habitatge. Jo te la regalo París, pels guetos, està devorada. Les superilles a Barcelona, Poblenou, supercruilla de Sant Antoni, generen guetos. Estan fetes contra els veïns, només cal veure el que va passar amb la Llosa, que es va haver de retirar i va costar prop d’un milió d’euros.– La mantindria, però així no. La directiva europea reclama uns objectius. El problema és la traçabilitat per arribar-hi. S’han de respectar les decisions judicials. Hem de fiscalitzar els vehicles que més contaminen però el que contamina són els creuers i les seves turbines. Això és el que hem de reduir, no imposar anar en bicicleta.– Faré el transport públic gratuït pels barcelonins. Necessitem 150-225 milions que recaptarem amb més activitat empresarial i fomentant el turisme. Hi ha 55 ciutats amb transport públic gratuït.– És un desgavell. El pla de mobilitat urbana 2019-2023 expressa que no volen cotxes ni motos. L’esperit de la ciutat està pactat sense vehicle privat i a més no s’ofereix cap alternativa. Nosaltres plantegem tres superestacions T1 al Llobregat, Besòs i Maresme. La gent aparcaria el cotxe a una estació de tren, i d’allà desplaçar-se al centre de Barcelona. Això es fa a mitja Europa. El problema de la gent de l’AMB que treballen a Barcelona és que no hi ha llocs per aparcar.– Jo sóc amic del cotxe, però sobretot de la moto. Són un tret distintiu de Barcelona: som la ciutat amb més usuaris de tota la UE. Si els taxis i les bicis tenen un carril específic, per què no en té el vehicle que més desinflama la circulació, que menys contamina, excepte les bicicletes? Per comptes d’això, li hem posat obstacles: patinets bicicletes, vianants. El dany que s’ha fet a les motos és irreparable. Nosaltres treballarem per obrir el carril bus a les motos. Retirarem el carril bici del carrer València per posar-ne un per motos. Equilibrarem les motos i les bicicletes. Els carrils bicis ens han devorat.– No fem demagogia. El que més contamina són els creuers i la incineradora. Les motos actuals tenen un nivell d’emissions pràcticament inexistent. Els vehicles elèctrics són infinitament més contaminant que les motos i els vehicles de combustió, pels costos de producció.– El 2019 es van batre tots els rècords de fets delictius. És veritat que respecte el principi de mandat l’any 2022 van baixar, però no podem agafar el 2019 com a referència.– Una policia metropolitana. Amb competències integrals del litoral a Montjuïc. La nostra policia ha de poder fer front als fets que passin a Barcelona. Necessitem 1.000 agents més i altres eines per fer front a l’augment de la delinqüència: taser, càmeres i suport institucional. Nosaltres retirarem el premi al documental de Ciutat Morta. No podem entendre que es donin premis quan va haver-hi agents que van quedar tetraplègics. Revertirem la decisió de Xavier Trias.– Sóc un enamorat de la meva ciutat. Sóc de Can Fanga, un pixapí. El meu pare em va entregar una ciutat que ja no reconec. No és la ciutat que li podré entregar als meus fills. La política ha fracassat a la nostra ciutat; cal una proposta connectada amb la vida real, per engegar els motors de la ciutat. Sempre hi he tingut compromís: el 2017 podria haver deslocalitzat les meves empreses a Madrid, em sortia a compte. No ho vaig fer perquè m’estimo Barcelona.

