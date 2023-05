Anna Grau: «No volem mafiosets a toc de subvenció»

"Topar els preus ja s'ha fet a nivell de Catalunya i el resultat ha estat un desastre, s'ha de donar seguretat jurídica als propietaris"

"No vam poder signar una proposta per eliminar discursos racistes i xenòfobs de la campanya perquè no se'ns va deixar incloure el racisme contra les persones devotes de la Verge del Rocío o el poble gitano"

Hem demanat a diversos activistes iper les xarxes que preparin, a cegues, les preguntes que farien als diferents candidats a les eleccions municipals de Barcelona i des deels les hem traslladat aleatòriament perquè responguin l'entrevista ràndom. Aquest és el torn d', l'alcaldable de Ciutadans.Pregunten a Anna Grau cinc Viviane Ogou , activista antiracista i fundadora de Puerta de África (I Premi Woman of Europe 2022); La Facu , tiktoker i defensora dels drets LGTBI+; Erik Harley, reporter expert en urbanisme; Lorena Izquierdo , divulgadora i activista per a la sostenibilitat i el veganisme, i Albert Roig , tiktoker activista per la llengua. Aquí teniu les preguntes i respostes.- A la meva llista hi ha gent d'origen pakistanès, gent d'origen sud-americà. Però t'asseguro que no els he triat per això sinó pel que aporten. A nosaltres ens hauria agradat molt poder signar amb la resta de partits una proposta que va circular per eliminar els discursos racistes i xenòfobs de la campanya electoral. Per desgràcia, no va poder ser perquè no se'ns va deixar incloure el racisme o la xenofòbia contra les persones procedents d'Andalusia, devotes de la Verge del Rocío o el poble gitano, que encara està demanant que retirin uns vídeos de TV3 que els insultava. Sembla que es pot demanar que el Reial Madrid retiri segons quins vídeos, però no es pot gosar demanar a TV3 que no insulti els gitanos, les víctimes d'Auschwitz, etcètera. Òbviament, ens preocupa la immigració il·legal. Pensem que s'han de prendre mesures, però que no han de consistir en criminalitzar col·lectius ni ignorar desigualtats socials, i molt menys buscar l'enfrontament entre uns col·lectius i uns altres.- M'agrada que em plantegeu això perquè és el meu pa de cada dia. Obro el Twitter i veig quantitat de trolls i coses falses que et diuen de tot. Bé, penso que el primer és educar la ciutadania i, sobretot, la gent molt jove per tenir una relació més responsable i més crítica amb les xarxes socials i amb el ciberespai. Però, a part d'això, ja he anunciat que una de les mesures estrella de la campanya de Ciutadans és crear a Barcelona un hub de la ciberseguretat. Com sabràs, el Clínic va patir fa poc un espectacular ciberatac, també en va patir la Universitat Autònoma, i en pateixen petites empreses i particulars. Molts d'aquests es veuen obligats a pagar un petit rescat per no veure's exposats a les xarxes. Volem que Barcelona sigui un hub de la ciberseguretat primer per resoldre aquestes situacions que dius, i després perquè pot donar feina a molta penya. Hi ha molta penya jove a Barcelona.- Erik, el lloguer és el drama de Barcelona. Topar els preus ja s'ha fet a nivell de Catalunya i el resultat ha estat un desastre. Hi ha un estudi d'Esade que demostra que només ha servit perquè baixin un 5% els lloguers més alts, es disparessin els més baixos i que l'oferta de lloguer es desplacés de Barcelona a l'Àrea Metropolitana, incrementant al seu torn els preus en aquestes poblacions. I provocant que hi hagi molta més oferta de pis turístic que de pis de lloguer. Què es pot fer? Doncs no hi ha trampes al solitari. El que es pot fer és donar seguretat jurídica als propietaris, baixar els impostos als propietaris, incentivar el lloguer, zero okupació i, això sí, l'Ajuntament pot fer molt per ajudar que la gent jove tingui lloguer. Per exemple, proposo que l'Ajuntament avali a la gent jove perquè pugui donar la fiança que molta gent jove que no té una seguretat laboral no pot assumir.- A Barcelona sobren massa espais per a activismes dubtosos. L'Ajuntament de Barcelona s'ha caracteritzat per crear una xarxa clientelar d'activismes que a vegades mostren etiquetes molt boniques, mediambientals, i el que són és petites màfies colauistes i que fan la vida impossible a la gent que defensa altres coses. Sí que estem pels activismes sincers, generosos, però aquests normalment es caracteritzen per no cobrar de l'Ajuntament. No volem mafiosets a toc de subvenció. Espero haver contestat sincerament la teva pregunta.- M'agrada l'Albert perquè és d'aquestes persones que ho vol tenir tot. Vol tenir turisme, vol tenir medi ambient. Jo no soc la Greta Thunberg, però sí que estic molt motivada pel medi ambient. El canvi climàtic és un escàndol, durant molts anys s'ha negat. Hi ha hagut partits polítics sencers que deien que era un invent del cunyat de no sé qui. El canvi climàtic no només és una realitat, sinó que és irreversible. A hores d'ara, només podem combatre els seus efectes. Tots volem unes ciutats més sostenibles, més per als vianants, però s'hi ha d'arribar d'una manera entenimentada i consensuada.No podem dir fora turisme quan tens una economia que és trista, que bàsicament només viu del turisme, perquè t'intentes carregar tots els altres sectors. Si no volem que els creuers contaminin, no hem d'impedir que vinguin, potser hem d'electrificar el port i fer que no siguin de combustió. No hem de dir que sobren hotels sinó que hem de tenir una regulació. No hem de tancar els búnquers sinó no haver deixat podrir la situació. Però no pateixis perquè jo també ho vull tenir tot i mica en mica, amb la feina ben feta, podrem tenir tot el que es pugui tenir.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor