El documental «que Montserrat es mereix» busca finançament per fer-se realitat

Immortalitzar la proesa

Campanya de micromecenatge

Tenen 25 anys i una passió que els uneix: laes van conèixer a l', al Mig Món de, i van coincidir, també, al, un espai que va fer-los estrènyer els lligams que tenien amb lai va potenciar-los les ganes de seguir-la. I així va ser com van descobrir l', una afició que va acabar de consolidar una amistat forjada entre les roques i les parets de, un emblema de país però també la meca d'escaladors d'arreu del món.En una de les moltes sortides en aquestconcretament, al capdamunt del-, els dos amics van tenir una: "Per què no provem d'[la que es veu des del Bages] seguides,?". Ignorant si algú abans que ells ho havia aconseguit -després van saber que no; que ningú n'havia estat capaç-, Macià i Vilajosana van decidir posar-se a treballar perque no sabien si acabarien assolint i que -això ho tenien clar- requeririaPer començar, necessitaven saber a què s'enfrontaven per poder traçar el. En aquest sentit, expliquen els dos impulsors de la iniciativa, "vam passar-nos unque es veuen des del vessant nord".. Un cop obtinguda aquesta dada, els calia investigar la dificultat de cada agulla per calcular el temps que necessitarien per coronar-les totes. Aquí es van valer de l'ajuda d'uns quants conegutsen escalada i senderisme, i familiaritzats amb l'de Montserrat. Si tot anava bé, van concloure, amben tindrien prou.Si algú es pensava que aquests dos joves intrèpids en tindrien prou amb -només- escalar els 107 cims de la cara nord de Montserrat d'una sola tirada, anava errat. Dedicant-se professionalment a la, Biel Macià va tenir clar des d'un bon inici que allò que faria amb el seu amic havia de quedar. Però, com s'ho farien? I el més important, qui els ajudaria, tenint en compte que es tractava d'un projecte concebut perDe seguida van posar-se en contacte amb companys del sector, que no van dubtar a. El projecte guanyava adeptes i, i la idea d'immortalitzar la proesa va anar agafant forma de. "Crèiem fermament que la muntanya més espectacular de Catalunya es mereixia una pel·lícula que fes justícia de la seva bellesa", manifesten els artífexs de tot plegat. Macià, de fet, encara va més enllà: "Vaig sentir com si se m'encomanés lade fer".Amb aquestes, l'equip que els dos joves escaladors van aconseguir reunir per portar a terme el documental que eternitzaria la proesa, va. Elvan acompanyar els suriencs en unaaventura de set dies que van decidir batejar amb el nom d', que és com es titula el documental resultant; un documental que en aquests moments es troba en fase dei que, segons exposen els autors, "no es farà realitat si no és amb elde la gent"."L'aventura de, el respecte a la muntanya i l'són els valors que ens han motivat a fer aquesta peça, creadai amb tota la nostra". Aquesta és una de les frases que es poden llegir si s'entra a la pàgina web de la campanya de micromecenatge que Macià i Vilajosana han impulsat a través de la plataforma, amb la voluntat de poder costejar els darrers detalls de la producció. A través d'un text i d'un vídeo que podria funcionar perfectament com el tràiler d'Integral 107, els impulsors del projecte expliquen a l'audiència què pretenen i què necessiten per culminar el documental."Demanem, que ens serviran per crear i enregistrar unaque comptarà amb la col·laboració de l'; per fer dissenys d'que donin vida als mapes i llibres que hem consultat durant tot aquest procés; per polir eli elde la peça audiovisual; per fer-ne la distribució i poder-la enviar a, plataformes i televisions, i per", detallen. Una setmana justa després d'haver obert el Verkami, Integral 107 ja ha aconseguit eldel total d'ajut econòmic que demanava (6.660 euros). Dediferents.Lesque rebran els que hi hagin col·laborat variaran segons la quantitat de diners que s'hi hagin invertit. Entre elles s'hi troba la d'assistir a ladel documental, que tindrà lloc aquest octubre (en data encara per concretar) als. "Serà l'única oportunitat de veure'l a la, i només hi podrà ser present aquella gent que participi en el Verkami", subratllen els suriencs, que confessen estar gratament sorpresos i emocionats per lade la gent.

