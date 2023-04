Algú farà de Manuel Valls?

La brúixola NEWSLETTER SETMANAL L’anàlisi i els protagonistes de la setmana, cada divendres, amb la firma de Joan Serra Carné Subscriu-t'hi

va ser dijous al, president de l'entitat, li va recordar que era a casa seva i l'ambient de complicitat va portar el públic a preguntar des de la familiaritat. I, és clar, entre les veus de l'empresariat va sorgir una pregunta que semblava més un anestèsic que una demanda d'informació. "Com és quehagi governat tots aquests anys?". I Trias va respondre sense filtre: "Tots els que van finançar el senyor [Manuel] Valls en són els màxims culpables". I va afegir: "N'hi ha que són amics meus, que encara fa més mal això".A la sala, algú es devia sentir interpel·lat. L'operació Valls, dopada amb finançament de prohoms de labarcelonina per sacsejar el govern de la ciutat, va acabar amb l'ex-primer ministre francès cedint elsper fer possible unde Colau, decisió que va arraconar les aspiracions d'-el candidat més votat el 2019- i va que deixar perplex qui havia pagat la campanya a Valls. Va pesar més frenar l'que l'esquerra que es presentava com a rupturista.Aquella suma no era al cap de la líder dels comuns durant l'de lade fa quatre anys. De fet, Colau no va poder reprimir les llàgrimes en el seu parlament, amb regust inicial d'assumpció de la derrota, perquèhavia sumat més vots i els mateixos regidors (10). En aquella campanya havia dit, en una entrevista amb Nació i de forma molt explícita, que no es prestaria a "".Però abans que la nit del 26 de maig de 2019 es tanqués ja va rebre una primera invitació a pensar en. En les últimes setmanes, en què proliferen els contactes distesos amb candidats en els quals es fa memòria del que va passar i es projecten possibles pactes postelectorals, alafloren veus que recorden com van ser artífexs de la negociació que va permetre el segon mandat amb els comuns. Un acord amb Valls pels vots de la investidura queja va admetre en públic fa temps i del qual Colau sempre s'ha presentat com a beneficiària passiva.Però hi pot haver un segon moment Valls? I qui pot fer el paper de l'ex-primer ministre francès? Aquesta vegada Colau en podria ser víctima? Les enquestes conviden a pronosticar que la tria de l'alcalde o alcaldessa reclamarà l'aval de. Hi hauria, per tant, un espai de protagonisme per a un actor secundari més enllà dels alcaldables que aspiren a dirigir la ciutat.I, fent el paral·lelisme amb el 2019, aquest rol el podria assumir elde, un altre actor a la dreta de l'arc municipal amb voluntat de recuperar transcendència després del vodevil perifèric de. A diferència de Valls, Sirera preferiria desbancar Colau si l'alcaldessa fos la més votada - com s'apunta ja en algunes enquestes - i els beneficiats serien Collboni o Trias. El cap de llista del PP, que es vol aprofitar de l'esfondrament de Ciutadans, només exclou la líder dels comuns i Maragall dels seus possibles acords. I les paraules de Joana Ortega -ara integrada a la llista de- evitant descartar una entesa amb el PP alimenten aquest joc de sumes.Tant Colau com Trias han verbalitzat que voldrien un resultat contundent -l'alcaldessa va parlar d'un desig de 15 regidors el dia que va presentar la llista- per minimitzar sorpreses. Però no són escenaris realistes. Un recull exhaustiu dels sondejos fets fins ara - com el que actualitza Roger Tugas Vilardell a Nació - indica que a Barcelona laque a quatre -amb Maragall més despenjat- i la distància entre el primer i el tercer candidat és de 2,4 punts, de mitjana, una diferència que entra dins el marge d'error. L'efecte de Trias s'hauria estabilitzat i el frec a frec, sobretot amb Collboni, és ajustat.Tantaobligarà els aspirants a recollir suports per a la investidura que vagin més enllà de la preferència de coalició. Colau només podrà articular projecte des de l'esquerra, Collboni maneja operacions alternatives i Trias no és percebut necessàriament com un candidat independentista per tots els actors, decidit com està a amagar les sigles, encara que des del PSC li recordin periòdicament per qui es presenta en plenapelUna victòria ajustada de la líder depodria ser diluïda per unen què el PP actués de palanca definitiva. Sirera, una figura clàssica dels populars que Alberto Núñez Feijóo ha avalat per recuperar centralitat, s'hi podria prestar, amb compensacions més enllà de la investidura. En això, actuaria diferent de Valls. Collboni i Trias no rebutjarien els vots si en depenguessin per ser alcalde. El mateix que va fer Colau el 2019.El cap de llista del PSC i Trias han mantingutdarrerament, que el líder socialista rebaixa afirmant en privat que responen a la bona relació que manté amb tots els exalcaldes. És evident que si l'exalcalde de Junts no és el candidat més votat i Collboni el supera, no descartaria fer-lo alcalde si hi haper a Junts, encara que el debat al partit deseria viu. De la mateixa manera que Trias reivindicaria suports si vencés en el duel particular amb el candidat socialista. Fa dies que l'entorn de Colau repeteix que els candidats de Junts i el PSC ja tenen parlat un acord., l'aritmètica a tres no molestaria camí de les. Feijóo sempre podria dir que a Barcelona el vot del PP hauria desbancat l'esquerra que propugna llei d'habitatges a favor dels "okupes" -l'argumentari que Cuca Gamarra ha desplegat al Congrés- mentre els populars tornen a treure el cap a la capital catalana. Algú, doncs, pot fer de? En l'estiu de les operacions impossibles, si Messi pot tornar a un Barça arruïnat, tampoc caldria descartar segones parts a l'Ajuntament.

