Neix «Snooker», el pòdcast de política «hardcore» de Nació

Un nou pòdcast de política hardcore per interpretar què passa al Palau de la Generalitat, al Parlament, a la Moncloa i al Congrés dels Diputats. Aquest és el plantejament que hi ha en l'origen de l'Snooker, el pòdcast que arrenca aquest dijous a. Conduït per, subdirector del diari, tindrà una periodicitat quinzenal i servirà per tenir les claus necessàries a l'hora d'analitzar l'actualitat política i els temes de fons que hi influeixen. El primer capítol reflexiona sobre si està tornant, i ho fa amb, la seva última portaveu, com a convidada. En la següent entrega es parlarà sobre les enquestes en plena recta final cap a les eleccions municipals i, després del 28-M, hi haurà un episodi sobre els resultats i els pactes que vindran. Es podrà veure a YouTube i escoltar a Spotify i a Ivoox.D'on ve el nom del pòdcast? L'Snooker és unde Barcelona en el qual periodistes i polítics coincideixen en les nits electorals. Un bar dels d'abans, amb barra llarga, butaques de color vermell, un futbolí i unes quantes taules de. Una disciplina, el billar, que té similituds amb el funcionament de la política: requereix perícia, una certa capacitat estratègica i un component d'atzar. Sense oblidar les, que sempre acaben tenint incidència. La idea del programa és analitzar què passa amb visió periodística, sense abandonar el rigor però amb un to desenfadat i insider per fer més comprensibles les claus de l'actualitat.Per l'espai també hi ha passaran sovint el redactor en cap de, així com també el cap de Política,, juntament amb la redactora. Quan s'hagin de tractar assumptes relacionats amb les dades, també hi participarà, responsable d'aquest àmbit i artífex de Nació Polis , la major base de dades interactiva de les municipals des de 1979. Una nova aposta que entronca amb l'acceleració dels nous formats impulsada des del diari -i que amararà els continguts de les eleccions municipals- i amb la voluntat d'oferir el millor contingut als lectors des de tots els vessants.

