El Govern i el Ministeri de Transports avancen en la negociació de la Ronda Nord

Eli elhan "avançat una mica més en la concreció" de l'acord sobre laen una reunió aquest dijous a la tarda. En la segona trobada que mantenen presencialment a Madrid, ambdós equips han constatat que coincideixen que el finançament de la infraestructura es farà a través dels pressupostos generals de l'Estat i que el traçat es limitarà al tram entreEn una atenció als mitjans a la sortida, la secretària general de Presidència,, ha explicat que el que falta per tancar l'acord són "serrellets" i ha esperat poder acabar-los de concretar en els pròxims dies sense necessitat de mantenir més trobades al Ministeri. "Estem ja en els detalls més tècnics o jurídics", ha remarcat Cuenca, que ha afirmat que hi ha "voluntat" per part d'ambdues administracions amb la qual cosa veu "salvables" els elements que falten per tancar l'acord.El número dos del Ministeri de Transports,, també ha explicat que la trobada ha servit per "continuar avançant" i ha confiat poder tenir un acord "al més aviat possible". Lucas ha dit que el que cal és acabar "d'ajustar" alguns "aspectes tècnics o jurídics".En tot cas, Lucas ha assegurat que ha quedat clar que el finançament serà "a càrrec dels pressupostos" estatals i que "el traçat és entre Terrassa i Sabadell". Cuenca ha recordat que per al Govern aquestes són "". "El Ministeri ha entès que no podem anar més enllà del que es va acordar amb el PSC. Crec que està ben entès", ha insistit Cuenca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor