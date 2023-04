Una gran enciclopèdia

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Nous formats de campanya

L'evolució dea cada municipi i comarca, els mapes de, la implantació dels principals partits del país en cada mandat, l'augment del nombre dea cada ajuntament i fins i tot elen cada elecció i, des del 2003, també els candidats que van quedar fora. Des d'ara, tota aquesta informació, a més de jocs sobre les municipals del 28-M i el seguiment dia a dia de les enquestes, es trobarà , la gran base de dades històriques de les eleccions municipals a Catalunya, des de 1979 fins a 2019. El canal funcionarà ambper als lectors que, en la línia d'altres grans capçaleres, permetrà una millor experiència d'usuari.Es tracta del nou ambiciós projecte de, coordinat i editat pel nostre especialista de dades i transparència, Roger Tugas Vilardell . Aquesta és una de les eines i continguts que el diari ha elaborat de cara a la crucial campanya del 28 de maig, si bé ambposterior amb els resultats dels propers comicis i. També evidencia un cop més l'aposta per un tractament de la política des deli la, així com la fixació de lescom un dels elements centrals des d'on aportar elements complementaris de qualitat per a l'anàlisi.s'hi poden consultaramb tota la informació de les prop de 30.000 candidatures electorals que han participat a les 11 eleccions locals als 947 municipis del país, però també altre material complementari, comper a una trentena de municipis i un recull depublicades a tots els mitjans, per a Barcelona, el Parlament i el Congrés.Sens dubte, es tracta de. Per confegir-la, ha calgut unificar diversos paquets de dades públiques de les administracions. Amb especial cura de resoldre la complicació que suposa que un mateix partit pugui presentar-se amb. Fins ara, de fet, enlloc es podia visualitzar de cop l'evolució completa de la composició d'un ajuntament, en cadascun dels seus mandats. I per això, no menys rellevant ha estat la tasca posterior de conversió d'aquell enorme volum d'informació a un format accessible a través deevidencia la voluntat d'abordar les eleccions municipals des de l'ambició i els estàndards deque caracteritzen, unque forma part d'un. Ara bé, no és el primer ni l'últim producte innovador que veu la llum en el marc d'aquest procés electoral i que certifica l'aposta pel periodisme de dades de, que els pròxims dies anunciarà més novetats com ara un pòdcast, entrevistes amb formats diferents, retrats, debats electorals i moltes més. També us podeu subscriure a la el butlletí setmanal de Roger Tugas Vilardell , o a qualsevol de les altres del diari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor